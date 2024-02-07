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Gaziantep FK - Fenerbahçe | canlı skor - canlı izle

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu karşılaşmasında Fenerbahçe deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya geliyor. Sarı-lacivertliler galip gelerek çeyrek finale yükselmek istiyor. Mücadele saat 20.45'te başlayacak. Karşılaşma A Spor ekranlarından naklen yayınlanacak. Gaziantep FK - Fenerbahçe maçını canlı izleyebilmek için haberin içerisinde göz atabilirsiniz.

19:47 - 7/02/2024 Çarşamba
Güncelleme: 19:53 - 7/02/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Gaziantep FK - Fenerbahçe
Gaziantep FK - Fenerbahçe

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu karşılaşmasında deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya geliyor.


Mücadele saat 20.45'te başlayacak. Karşılaşma A Spor ekranlarından naklen yayınlanacak.


GAZİANTEP FK - FENERBAHÇE MAÇININ İLK 11'LERİ

Gaziantep FK:
Nita, Djilobodji, Ertuğrul, N'Koulou, Furkan, Jevtovic, Mustafa, Sorescu, M'Bakata, Maxim, Draguş.
Fenerbahçe
: İrfan Can Eğribayat, Mert, Serdar, Bonucci, Oosterwolde, İsmail, Zajc, Mert Hakan, İrfan Can Kahveci, King, Batshuayi.

GAZİANTEP FK - FENERBAHÇE CANLI İZLE

Gaziantep FK - Fenerbahçe maçını canlı izlemek için

GAZİANTEP FK - FENERBAHÇE CANLI


#Fenerbahçe
#Gaziantep FK
#Ziraat Türkiye Kupası
24 dakika önce
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