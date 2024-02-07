Gaziantep FK - Fenerbahçe
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu karşılaşmasında deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya geliyor.
Mücadele saat 20.45'te başlayacak. Karşılaşma A Spor ekranlarından naklen yayınlanacak.
GAZİANTEP FK - FENERBAHÇE MAÇININ İLK 11'LERİ
GAZİANTEP FK - FENERBAHÇE MAÇININ İLK 11'LERİ
Gaziantep FK:
Nita, Djilobodji, Ertuğrul, N'Koulou, Furkan, Jevtovic, Mustafa, Sorescu, M'Bakata, Maxim, Draguş.
Fenerbahçe
: İrfan Can Eğribayat, Mert, Serdar, Bonucci, Oosterwolde, İsmail, Zajc, Mert Hakan, İrfan Can Kahveci, King, Batshuayi.
GAZİANTEP FK - FENERBAHÇE CANLI İZLE
GAZİANTEP FK - FENERBAHÇE CANLI İZLE
GAZİANTEP FK - FENERBAHÇE CANLI
GAZİANTEP FK - FENERBAHÇE CANLI
#Fenerbahçe
#Gaziantep FK
#Ziraat Türkiye Kupası
24 dakika önce