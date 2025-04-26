Gaziantep FK - Fenerbahçe | Canlı skor - Canlı sonuç

13' Maxim'in golü ile maçta öne geçti. Sağ kanatta topu kapan Boateng'in pasıyla topla buluşan Maxim'in, ceza sahası dışından kaleye gönderdiği sert ve düzgün şutunda Skriniar'a da çarpan meşin yuvarlak İrfan Can'ın solundan üst köşede ağlarla buluşturdu: 1-0.

43' Fenerbahçe Anderson Talisca ile ağları havalandırdı. Hakem Direnç Tonusluoğlu, elle oynama olduğunu işaret ederek golü iptal etti.