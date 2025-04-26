Gaziantep FK - Fenerbahçe | Canlı skor - Canlı sonuç

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig 33. hafta karşılaşmasında Gaziantep FK'ya konuk oluyor. Saat 19.00'da başlayan mücadele BeIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanıyor. Gaziantep FK - Fenerbahçe maçının canlı anlatımına haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.
Trendyol Süper Lig 33. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya geliyor.
Kalyon Stadyumu'nda oynanan mücadele saat 19.00'da başladı. Karşılaşma BeIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanıyor. Hakem Direnç Tonusluoğlu düdük çalıyor.
Kayserispor ile berabere kalarak şampiyonluk yarışında kritik puan kaybeden sarı-lacivertliler, zorlu deplasmandan kayıpsız dönmeyi hedefliyor.
6' Gaziantep FK gole yaklaştı. Halil Dervişoğlu'nun pasıyla sol kanatta topla buluşan Lungoyi'nin hızla ilerleyerek ceza alanında sol çaprazdan yakın köşeye yaptığı vuruşta top direkten geri geldi.
13' Maxim'in golü ile maçta öne geçti. Sağ kanatta topu kapan Boateng'in pasıyla topla buluşan Maxim'in, ceza sahası dışından kaleye gönderdiği sert ve düzgün şutunda Skriniar'a da çarpan meşin yuvarlak İrfan Can'ın solundan üst köşede ağlarla buluşturdu: 1-0.
35' Filip Kostic'in pasıyla ceza alanında topla buluşan İrfan Can Kahveci'nin gelişine yaptığı vuruşta Badou Ndiaye'ye çarpan top Mustafa Burak Bozan'da kaldı.
43' Fenerbahçe Anderson Talisca ile ağları havalandırdı. Hakem Direnç Tonusluoğlu, elle oynama olduğunu işaret ederek golü iptal etti.
İlk yarı Gaziantep FK'nın 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.