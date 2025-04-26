Trendyol Süper Lig 33. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya geldi.





Gaziantep Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi sarı-lacivertliler, dört dakika içerisinde bulduğu gollerle 3-1 kazandı.





Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 68. dakikada Anderson Talisca (P), 69. dakikada Edin Dzeko ve 72. dakikada Fred kaydetti. Gaziantep FK'nın tek golünü 13. dakikada Alexandru Maxim attı.





Bu sonucun ardından Fenerbahçe puanını 75'e yükseltti ve maç fazlasıyla lider Galatasaray arasındaki farkı 2'ye indirdi.





Fenerbahçe'de sarı kart gören Filip Kostic, cezalı duruma düştü. Sarı-lacivertliler önümüzdeki hafta derbi karşılaşmasında Beşiktaş'ı konuk edecek.





MAÇTAN ÖNEMLİ DAKİKALAR:

6' Gaziantep FK gole yaklaştı. Halil Dervişoğlu'nun pasıyla sol kanatta topla buluşan Lungoyi'nin hızla ilerleyerek ceza alanında sol çaprazdan yakın köşeye yaptığı vuruşta top direkten geri geldi.

13' Maxim'in golü ile maçta öne geçti. Sağ kanatta topu kapan Boateng'in pasıyla topla buluşan Maxim'in, ceza sahası dışından kaleye gönderdiği sert ve düzgün şutunda Skriniar'a da çarpan meşin yuvarlak İrfan Can'ın solundan üst köşede ağlarla buluşturdu: 1-0.

31' Kazanılan serbest vuruşu kullanan Talisca'nın doğrudan kaleye gönderdiği şutunda Mustafa Burak Bozan topu kornere çelmeyi başardı.

35' Filip Kostic'in pasıyla ceza alanında topla buluşan İrfan Can Kahveci'nin gelişine yaptığı vuruşta Badou Ndiaye'ye çarpan top Mustafa Burak Bozan'da kaldı.

İKİNCİ YARI

56' Edin Dzeko'nun pasıyla ceza alanında topla buluşan Youssef En-Nesyri'nin yaptığı şık vuruşta top ağlarla buluştu. Ancak yapılan VAR kontrolü sonrasında ofsayt gerekçesiyle gol geçersiz sayıldı.

68' VAR incelemesi sonrası Fenerbahçe penaltı kazandı. Topun başına geçen Anderson Talisca skora eşitlik getirdi: 1-1.

69' Sağ kanattan kazanılan korneri kullanan Tadic'in ceza alanına gönderdiği ortasına hareketlenen Dzeko'nun, ön direkten gelişine yaptığı vuruşta Burak Bozan'ın müdahalesi yeterli olmayınca top kale çizgisini geçti: 1-2.

72' Oğuz Aydın'ın pasıyla ceza alanında topla buluşan Fred'in gelişine yaptığı vuruşta top Semih Güler'den geri geldi. Pozisyonun devamında dönen topu önünde bulan Fred, altıpas önünden bekletmeden yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı bu kez Mustafa Burak Bozan'ın yanından ağlarla buluşturdu 1-3.





GAZİANTEP FK - FENERBAHÇE MAÇ ÖZETİ

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