Gaziantep FK - Galatasaray || Canlı skor - Canlı sonuç

Trendyol Süper Lig 22. haftasında Galatasaray deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya geliyor. Kalyon Stadyumu'nda oynanan mücadele saat 20.00'de başladı. Karşılaşma BeIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanıyor. Hakem Kadir Sağlam düdük çalıyor.

Ligde 20 maça Galatasaray, 17 galibiyet ve 3 beraberlik yaşadı. Sarı-kırmızılılar, 54 puanla ikinci sıradaki Fenerbahçe'nin önünde liderliğini sürdürüyor.

Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz, Lucas Torreira, Fernando Muslera ve Abdülkerim Bardakcı sarı kart görmeleri halinde gelecek hafta oynanacak Adana Demirspor maçı öncesi cezalı duruma düşecek.

6' Kornerde Mertens'in ceza sahası dışında gönderdiği topta Ahmed Kutucu gelişine yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi: 0-1.

20' Elias Jelert'in pasıyla ceza alanında topla buluşan Roland Sallai'nin sol çaprazdan yaptığı vuruşta Mustafa Burak Bozan topa hakim olmayı başardı.

45' Kacper Kozlowski'nin pasıyla ceza alanında topla buluşan Deian Sorescu'nun yaptığı vuruşta Fernando Muslera topa hakim olmayı başardı.

Sarı-kırmızılıların yeni transfer İspanyol yıldız Alvaro Morata da yedek kulübesinde yer aldı. İspanyol yıldız, teknik direktör Okan Buruk'un şans vermesi halinde formayı terletme şansı bulacak.

Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşan Galatasaray'da taraftarlar, kendilerine ayrılan alandan takımlarına destek verdi. Ev sahibi Gaziantep FK'nin taraftarları da koltukların tamamına yakınını doldurarak maça yoğun ilgi gösterdi.