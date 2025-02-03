Trendyol Süper Lig 22. haftasında Galatasaray deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya geldi.





Kalyon Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi sarı-kırmızılılar, tek golle kazandı.





Galatasaray'a galibiyeti getiren golü 5. dakikada Ahmed Kutucu kaydetti.





Ligde yoluna namağlup devam sarı-kırmızılılar, puanını 57 yaparak liderliğini sürdürdü. Gaziantep FK ise 26 puanla 12. sırada kaldı.





Galatasaray, bir sonraki hafta sahasında Adana Demirspor'u ağırlayacak.





Sarı-kırmızılılarda sarı kart gören Barış Alper Yılmaz, Lucas Torreira, Fernando Muslera ve Abdülkerim Bardakcı, Adana Demirspor maçında cezalı duruma düştü.





Maçtan önemli dakikalar:

6' Kornerde Mertens'in ceza sahası dışında gönderdiği topta Ahmed Kutucu gelişine yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi: 0-1.

11' Victor Osimhen'in ceza sahası dışından kaleye gönderdiği şutunda top kalenin üstünden auta çıktı.

20' Elias Jelert'in pasıyla ceza alanında topla buluşan Roland Sallai'nin sol çaprazdan yaptığı vuruşta Mustafa Burak Bozan topa hakim olmayı başardı.

45' Kacper Kozlowski'nin pasıyla ceza alanında topla buluşan Deian Sorescu'nun yaptığı vuruşta Fernando Muslera topa hakim olmayı başardı.

45+3' Sağ kanattan kazanılan korneri kullanan Dries Mertens'in ceza alanına gönderdiği ortasına yükselen Kaan Ayhan'ın kafa vuruşunda Mustafa Burak Bozan son anda köşeden topu uzaklaştırdı.

İKİNCİ YARI

49' Kacper Kozlowski'nin ceza alanının sağından içeri çevirdiği pasında, Fernando Muslera'dan seken topu önünde bulan David Okereke'nin yakın mesafeden yaptığı kafa vuruşunda top kalenin üstünden dışarı çıktı.

59' Victor Osimhen'in pasıyla ceza alanında topla buluşan Ahmed Kutucu'nun yaptığı vuruşta Mustafa Burak Bozan topa hakim oldu.

62' David Okereke'nin ceza sahası yayından kaleye gönderdiği şutunda top kalenin sağından auta çıktı.

78' Deian Sorescu'nun ceza alanında sağ çaprazdan yaptığı sert vuruşta Fernando Muslera topu kornere çelmeyi başardı.

84' Alvaro Morata'nın pasıyla topla buluşan Victor Osimhen'in ceza sahası dışından kaleye gönderdiği şutunda top kalenin sağından auta çıktı.





GAZİANTEP FK - GALATASARAY MAÇ SONUCU





GAZİANTEP FK - GALATASARAY MAÇ ÖZETİ

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Maçtan notlar:

Süper Lig'de namağlup yoluna devam ediyor

Galatasaray, Süper Lig'deki yenilmezlik serisini 22 maça çıkardı. Ligde son mağlubiyetini geçen sezonun 37. haftasında sahasındaki Fenerbahçe derbisinde yaşayan Okan Buruk'un öğrencileri, geçen sezondan 1, bu sezondan 21 müsabakada mağlup olmadı. Galatasaray, söz konusu maçlarda 19 galibiyet, 3 beraberlik elde etti.





Ahmed Kutucu golle tanıştı

Galatasaray'daki ilk maçına 21. haftadaki TÜMOSAN Konyaspor müsabakasında terleten Ahmed, Gaziantep FK maçıyla ilk kez ilk 11'de forma giydi. Karşılaşmanın 5. dakikasında şık bir gole imza atarak takımını 1-0 öne geçiren 24 yaşındaki hücum oyuncusu, yeni takımına ilk kez skor katkısı verdi. Sezonun ilk yarısında ikas Eyüpspor'da forma giyen Ahmed Kutucu, Süper Lig'de toplamda 9 gole ulaştı.

İki maçtır gol yemiyor

Galatasaray, Süper Lig'de çıktığı son 2 maçta da kalesini gole kapattı. Geçen sezonlara göre savunmada istediği performansı sergileyemeyen sarı-kırmızılı ekip, 21. haftadaki TÜMOSAN Konyaspor maçının ardından, 22. haftada Gaziantep FK müsabakasını da 1-0'lık skorla kazandı. Söz konusu 2 maçta da rakiplerinin fileleri havalandırmasına izin vermeyen Galatasaray, bu sezon ikinci kez üst üste 2 lig mücadelesinde gol yemedi.





Morata, ilk kez forma giydi

Galatasaray'ın yeni transferi İspanyol santrfor Alvaro Morata, ilk kez sarı-kırmızılı formayla maça çıktı. Sarı-kırmızılı kulübün İtalya'nın Milan kulübünden kiraladığı ve dün İstanbul'a gelen İspanyol yıldız, Gaziantep FK maçına yedekte başladı. Tecrübeli futbolcu, müsabakanın 69. dakikasında Dries Mertens'in yerine oyuna dahil olarak ilk kez bir resmi maçta süre aldı.





İki takımın taraftarları maça ilgi gösterdi

Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşan Galatasaray'da taraftarlar, kendilerine ayrılan alandan takımlarına destek verdi. Ev sahibi Gaziantep FK'nin taraftarları da koltukların tamamına yakınını doldurarak maça yoğun ilgi gösterdi.









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