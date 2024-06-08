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Spor

Gaziantep FK Selçuk İnan'la sözleşme uzattı

Süper Lig takımlarından Gaziantep FK, teknik direktör Selçuk İnan'ın sözleşmesinin yenilendiğini ve genç teknik adamla gelecek sezon da yola devam edileceğini duyurdu.

15:27 - 8/06/2024 суббота
AA
Selçuk İnan, Gaziantep FK ile mukavelesini yeniledi.
Selçuk İnan, Gaziantep FK ile mukavelesini yeniledi.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'de teknik direktör Selçuk İnan ile sözleşme yenilendi. Kulüpten yapılan açıklamada, teknik direktör Selçuk İnan ile yeni sezonda da devam etme kararının alındığı belirtildi.


Açıklamada, "Göreve geldiği süre boyunca 1,60 puan ortalaması yakalayarak takımımıza büyük katkılarda bulunan Selçuk İnan, 2024-2025 sezonunda da görevine devam edecektir. Teknik direktörümüz Selçuk İnan ile başkanımız Memik Yılmaz bir araya gelerek yeni sezon planlamasını gerçekleştirerek çalışmalara başlamıştır. Yeni sezonda da Gaziantep şehrinin bir kez daha birlikteliğini göstereceğine inancımızın sonsuz olduğunu belirtir, taraftarlarımızın desteğiyle birlikte başarılarla dolu bir sezon yaşayacağımıza gönülden inanıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

#Gaziantep
#Gaziantep FK
#Selçuk İnan
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