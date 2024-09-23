Trendyol Süper Lig 6. hafta karşılaşmasında Trabzonspor deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek. Bordo-mavililer, Süper Lig'deki 120 günlük galibiyet hasretini sonlandırmak istiyor. Karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Mücadele BeIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Trabzonspor-Gaziantep FK maçının canlı anlatımına haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig 6. hafta karşılaşmasında Gaziantep FK'ya konuk oluyor.
Bordo-mavililer ligdeki 120 günlük galibiyet hasretini sona erdirmek istiyor.
Mücadele saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşma BeIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.
GAZİANTEP FK - TRABZONSPOR MUHTEMEL 11'LER
Gaziantep FK: Dioudis, Ertuğrul, Arda, Saborit, Mbakata, N'Diaye, Lungoyi, Ogün, Maxim, Okereke, Kenan Kodro.
Trabzonspor: Uğurcan, Malheiro, Serdar, Denswil, Eren, Okay, Mendy, Cham, Nwakaeme, Cihan, Banza.