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Gaziantep FK - Trabzonspor | Canlı skor - Canlı sonuç

Gaziantep FK - Trabzonspor | Canlı skor - Canlı sonuç

17:0923/09/2024, Pazartesi
Yeni Şafak
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Gaziantep FK - Trabzonspor
Gaziantep FK - Trabzonspor

Trendyol Süper Lig 6. hafta karşılaşmasında Trabzonspor deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek. Bordo-mavililer, Süper Lig'deki 120 günlük galibiyet hasretini sonlandırmak istiyor. Karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Mücadele BeIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Trabzonspor-Gaziantep FK maçının canlı anlatımına haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig 6. hafta karşılaşmasında Gaziantep FK'ya konuk oluyor.


Bordo-mavililer ligdeki 120 günlük galibiyet hasretini sona erdirmek istiyor.


Mücadele saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşma BeIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.


GAZİANTEP FK - TRABZONSPOR MUHTEMEL 11'LER

Gaziantep FK: Dioudis, Ertuğrul, Arda, Saborit, Mbakata, N'Diaye, Lungoyi, Ogün, Maxim, Okereke, Kenan Kodro.

Trabzonspor: Uğurcan, Malheiro, Serdar, Denswil, Eren, Okay, Mendy, Cham, Nwakaeme, Cihan, Banza.


GAZİANTEP FK - TRABZONSPOR CANLI SKOR


#Trabzonspor
#Gaziantep FK
#Trendyol Süper Lig

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