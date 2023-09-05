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Spor

Gaziantep FK'da Erdal Güneş dönemi sona erdi

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'da teknik direktör Erdal Güneş'in sözleşmesi karşılıklı anlaşarak feshedildi.

10:52 . 5/09/2023 Salı
IHA
Erdal Güneş yönetimindeki Antep ekibi, son oynanan maçta Galatasaray'a farklı yenilmişti.

Erdal Güneş yönetimindeki Antep ekibi, son oynanan maçta Galatasaray'a farklı yenilmişti.

Ligin 4. haftasında sahasında konuk ettiği Galatasaray’a 3-0 mağlup olan ve ligde oynadığı 4 maçta da puanla tanışamayan Gaziantep Futbol Kulübü, teknik direktör Erdal Güneş ile yollarını ayırdı.


Kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik Direktörümüz Erdal Güneş ile karşılıklı anlaşarak yollarımız ayrılmıştır. Kulübümüze uzun yıllardır önemli hizmetlerde bulunan Erdal Güneş ve ekibine emeklerinden dolayı sonsuz teşekkürlerimizi iletiyor, kariyerinin bundan sonraki aşamalarında gönülden başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.









#Süper Lig
#Gaziantep Futbol Kulübü
#Erdal Güneş
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