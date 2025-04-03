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Gaziantep FK'da Göztepe mesaisi başladı

Gaziantep FK'da Göztepe mesaisi başladı

17:343/04/2025, Perşembe
AA
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Antrenmandan kare.
Antrenmandan kare.

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Gaziantep FK deplasmanda Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında 7 Nisan Pazartesi günü deplasmanda Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.


Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1 saat 35 dakika sürdü.


Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan antrenman, pas çalışmaları ve geniş alanda gerçekleştirilen çift kale maçla son buldu. Kırmızı-siyahlı ekip, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.






#Gaziantep FK
#Göztepe
#Trendyol Süper Lig

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