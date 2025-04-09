Gaziantep FK'de Hatayspor mesaisi devam ediyor

Teknik direketör Selçuk İnan, idmanda oyuncularına bir konuşma yaptı.
Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında 13 Nisan Pazar günü sahasında Atakaş Hatayspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Gaziantep FK, Hatayspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 10 dakika sürdü.
Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan antrenman, 5'e 2 pas çalışmalarıyla son buldu.
Kırmızı-siyahlı ekip, hazırlıklarına yarın devam edecek.
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