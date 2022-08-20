Gaziantep FK'dan anlamlı hareket: Yürek yakan kazada hayatını kaybedenleri unutmadılar

Gaziantep’te bir kazaya müdahale etmeye gelen ambulans, itfaiye ve İHA’nın canlı yayın aracına otobüs çarptı. Feci kazada ilk belirlemelere göre aralarında 3 sağlık görevlisi, 3 itfaiyeci, 2 gazetecinin bulunduğu 15 kişi hayatını kaybetmiş 31 kişi ise yaralanmıştı. Gaziantep FK ise deplasmanda Hatayspor'a konuk oldu. Maçı kazanan Antep ekibi galibiyeti kazada hayatını kaybedenlere armağan etti.

Herkesten alkış aldılar

Gaziantep FK, Atakaş Hatayspor'u deplasmanda 2-1 mağlup etti. Antep ekibi, maç sonu soyunma odasında anlamlı bir fotoğraf çektirerek, galibiyetini Gaziantep'teki yürek sarsan zincirleme kazada hayatını kaybeden vatandaşlara armağan etti.