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Antep'te puanlar paylaşıldı

Süper Lig'in 32. haftasında lider Trabzonspor deplasmanda Gaziantep FK ile 0-0 berabere kaldı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Gaziantep-Trabzonspor maçı kaç kaç bitti?
Gaziantep-Trabzonspor karşılaşmasından bir kare

Süper Lig'in 32. haftasında Gaziantep FK sahasında lider Trabzonspor'u ağırladı. Mücadele 0-0 eşitlikle sona erdi.

Alınan bu sonucun ardından bordo-mavili takım puanını 72'ye, Gaziantep ise 41'e yükseltti.

Gelecek hafta Trabzonspor sahasında Fatih Karagümrük'ü konuk edecek. Gaziantep FK ise deplasmanda Konyaspor ile karşılaşacak.

Karşılaşmanın ilk yarısından dakikalar

  • 18. dakikada Gaziantep FK'nin sol kanattan gelişen atağında, Sagal'ın gönderdiği topla ceza yayının önünde buluşan Muhammet Demir'in şutunda, meşin yuvarlak yandan az farkla auta çıktı.
  • 19. dakikada Trabzonspor gole yaklaştı. Ceza sahası içerisinde Visca'nın ortasında Cornelius topa kafayı vurdu. Direğe çarpan meşin yuvarlağı kaleci Günay Güvenç uzaklaştırdı.
  • 27. dakikada sağ taraftan topla ilerleyen Figueiredo'nun ceza yayına yakın bir noktadan çektiği şutta kaleci Uğurcan Çakır meşin yuvarlağı kornere çeldi.
  • 35. dakikada sağ kanattan gelişen Gaziantep FK atağında Kitsiou, ceza sahası önünde topu Figueiredo'ya verdi. Bu futbolcunun pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Muhammet Demir'in vuruşunda, meşin yuvarlak yan direğe çarparak dışarı çıktı.
  • 45+1. dakikada ceza sahası önündeki Hamsik'in pasında topla buluşan Nwakaeme'nin sert vuruşunda, kaleci Günay Güvenç meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.
  • Karşılaşmanın ilk yarısı, golsüz sona erdi.

Karşılaşmanın ikinci yarısından dakikalar

  • 53. dakikada orta alandan gelişen Gaziantep FK atağında Figueredo’nun ceza alanı çizgisi üzerinden çektiği şut savunmadan döndü. Pozisyonun devamında Muhammet topu ağlara gönderdi ancak öncesinde yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırdı.
  • 78. dakikada orta alandan gelişen konuk takım atağında ceza alanı dışında toplu buluşan Abdulkadir Ömür’ün şutu az farkla auta çıktı.
  • Mücadelenin kalan bölümlerinde de gol olmayınca maç 0-0’lık eşitlik ile sonuçlandı.

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