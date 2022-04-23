Gaziantep'te inanılmaz son: Tarihe geçtiler

Süper Lig'in 34. haftasında Gaziantep FK sahasında Göztepe'yi ağırladı. İzmir ekibinin ligde kalmak adına muhakkak kazanması gereken mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi.

Bu beraberlikle birlikte Süper Lig'in bitimine dört hafta kala Göztepe, Yeni Malatyaspor'un ardından küme düşen ikinci takım oldu.

İnanılmaz son

Karşılaşmanın 90+3. dakikasında Göztepe, Jahovic'in attığı golle 1-0 öne geçti. Mücadele bu skorla tamamlansaydı, İzmir ekibi küme düşmeyecekti. Fakat Göztepeli oyuncular, attıkları golün fair play'e uygun olmadığını düşünerek, santradan Gaziantep'in golü bulmasına izin verdi. Oyunu başlatan Figueiredo, rakip kaleye kadar giderek fileleri havalandırdı ve skor 1-1 oldu.

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Ayrıca karşılaşmanın son anlarında Gaziantep FK penaltı kazandı. 90+7. dakikada topun başına geçen Muhammet Demir, topu bilerek dışarı gönderdi ve mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi. Bu skorla birlikte Göztepe'nin küme düşmesi de kesinleşmiş oldu.