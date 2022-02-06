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Gedson Fernandes oyuna girdi skoru değiştirdi

Çaykur Rizespor'un Benfica'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Gedson Fernandes, yeni takımındaki ilk maçta şık bir asiste imza attı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Gedson Fernandes oyuna girdi skoru değiştirdi
Gedson Fernandes, Çaykur Rizespor formasıyla ilk defa oynadı.

Çaykur Rizespor'un transfer dönemindeki en dikkat çekici hamlesi olan Gedson Fernandes, Adana Demirspor maçında dikkat çekici bir asiste imza attı.

Mücadeleye ikinci yarıda dahil olan Portekizli futbolcu takımı 3-0 geride iken yaptığı asitle takdir topladı. Gedson Fernandes'in asistini Yusuf Sarı gole çevirdi ve mücadelede skor 3-1'e geldi.

  • Çaykur Rizespor'un attığı bu gol sonrasında Beşiktaşlı taraftarlar sosyal medyada Gedson Fernandes'in asistini tebrik etti ve oyuncularının performansı için olumlu mesajlar paylaştı.
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