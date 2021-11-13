Gedson Fernandes trafik kazası geçirdi

Benficalı futbolcu Gedson Fernandes, Portekiz'de Setubal yakınlarında zincirleme trafik kazasına karıştı.
22 yaşındaki oyuncunun kullandığı otomobille birlikte 3 aracın karıştığı kazada kimsenin yaralanmadığı bilgisi paylaşıldı.
Maddi hasarlı kaza sonrası olay yerine gelen kulüp yetkililerinin Gedson Fernandes'i evine bıraktığı belirtildi.
Nicolò Schira: "Galatasaray, Gedson Fernandes için yeni bir teklif hazırlıyor. Benfica ve Galatasaray arasındaki görüşmeler devam ediyor" pic.twitter.com/aBgmZmdGj4
Nicolò Schira: "Galatasaray, Gedson Fernandes için yeni bir teklif hazırlıyor. Benfica ve Galatasaray arasındaki görüşmeler devam ediyor" pic.twitter.com/aBgmZmdGj4— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) September 5, 2021