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Gedson Fernandes trafik kazası geçirdi

Geçen sezon Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Gedson Fernandes, ülkesinde trafik kazası geçirdi. Portekizli oyuncun sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Gedson Fernandes trafik kazası geçirdi
Sarı-kırmızılı formayla 18 maça çıkmış ve 1 gol 3 asist kaydetmişti.

Benficalı futbolcu Gedson Fernandes, Portekiz'de Setubal yakınlarında zincirleme trafik kazasına karıştı.

22 yaşındaki oyuncunun kullandığı otomobille birlikte 3 aracın karıştığı kazada kimsenin yaralanmadığı bilgisi paylaşıldı.

Maddi hasarlı kaza sonrası olay yerine gelen kulüp yetkililerinin Gedson Fernandes'i evine bıraktığı belirtildi.

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