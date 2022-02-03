Spor Gedson Fernandes transferinin perde arakası ortaya çıktı Film gibi hikaye
FUTBOL FUTBOL TRANSFER

Gedson Fernandes transferinin perde arakası ortaya çıktı: Film gibi hikaye

Beşiktaş, Galatasaray'ın uzun süredir kadrosuna katmak istediği Gedson Fernandes'i gelecek sezon için transfer etti ve sezon sonuna kadar Çaykur Rizespor'a kiralandı. Bu transferin 6 saat içinde bittiği öğrenildi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
​Gedson Fernandes transferinin perde arakası ortaya çıktı: Film gibi hikaye
Gedson Fernandes sezon sonuna kadar Rizespor'a kiralandı.

Beşiktaş, Gedson Fernandes için Benfica ile anlaşma sağladı. Siyah-beyazlı kulüp, 23 yaşındaki oyuncunun bonservisinin yüzde 50'sini 6 milyon euro karşılığında satın aldı. Ayrıca oyuncunun sezon sonuna kadar Çaykur Rizespor'a kiralanmasını sağladı. 6 saate biten transferin bütün detayları şu şekilde gerçekleşti;

"Gedson size gelebilir"

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Gedson Fernandes'in temsilcisi Ahmet Bulut'u arayarak, oyuncunun durumunu sordu. Bulut, "Gedson size gelebilir" deyince, transfer operasyonu başladı.

Teklif iletildi

Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı, hazırlanan teklifi Benfica'ya gönderdi. Oyuncu için 5 yılda 5 taksit halinde ödenmek üzere 6 milyon euro ve bir sonraki satıştan yüzde 50 pay teklif edildi. Ayrıca Gedson Fernandes'in sezonu başka bir takımda kiralık olarak geçirmesi istenirken, iki kulüp arasındaki sözleşmenin 1 Temmuz'da devreye girmesi talep edildi.

Teklif kabul edildi

Gece yarısı yaşanan yoğun telefon diplomasisinin ardından menajer Ahmet Bulut, Ceyhun Kazancı'ya teklifin kabul edildiğini söyledi.

Daha sonra Gedson Fernandes ile görüşmeye başlayan Beşiktaş, 4+1 yıllık sözleşme ve yıllık 1.1 milyon euro maaş önerdi. 23 yaşındaki oyuncu bu teklifi kabul etti. Son anda CSKA Moskova da devreye girdi ama Benfica kabul etmedi.

  • Rizespor'a kiralanması istendi
  • Anlaşmaların sağlanmasının ardından Beşiktaş, Gedson Fernandes'in Çaykur Rizespor'a kiralanmasını istedi. Karadeniz ekibi, Benfica ile görüştü ve Gedson ile de ikinci devre için 700 bin euroya anlaştı. Çaykur Rizesporlu yöneticiler Gedson Fernandes'i almaya gitti ve ıslak imzaların ardından transfer resmiyet kazandı.

Gedson Fernandes: "Türkiye’ye döndüğüm için mutluyum"
SPOR
Gedson Fernandes: "Türkiye’ye döndüğüm için mutluyum"

Burak Elmas'tan Gedson Fernandes itirafı
SPOR
Burak Elmas'tan Gedson Fernandes itirafı

Aşıdaki en şanssız grup

Aşıdaki en şanssız grup

​Bilim insanları QCovid aracı ile tespit etti.
TOGGda son durum

TOGG'da son durum

Yerli otomobilde satış tarihi açıklandı.
Enflasyon oranı açıklandı

Enflasyon oranı açıklandı

​Aylık bazda yüzde 11,10 artış gösterdi.
Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı

Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı

Saldırı girişiminde bulunan 9 terörist etkisiz hale getirildi.

Kılıçdaroğlu, eşcinseller için yasal düzenleme vaadinde bulundu.

​Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati: Büyüme yüzde 5 civarında olacak.
Kar kalınlığı<br>10 metreye ulaştı

Kar kalınlığı
10 metreye ulaştı

Tipi sonrası Muş'ta inanılmaz görüntüler.

​Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki PKK inleri “Kış Kartalı” hava harekatıyla vuruldu.

Diyarbakır İnsan Hakları Derneği'nde arama.

Cenazeler sınırdan alınıp Adli Tıp'a getirildi.

​ABD Dışişleri iki İranlı siber korsanı arıyor.

​Bakan Yanık bu yıl başlayacağının müjdesini verdi.

​DEAŞ'lı terörist için F-16 ve helikopter destekli baskın yapıldı.

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Yakında ikinci nükleer santral geliyor, arzu edersen Akkuyu'ya gidersin.

​Putin, ABD'nin Rusya'ya daha fazla ambargo için gerilimi bahane ettiğini savundu.

​Üç ayların habercisi Regaip Kandili bugün idrak edilecek.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.