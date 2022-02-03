​Gedson Fernandes transferinin perde arakası ortaya çıktı: Film gibi hikaye

Beşiktaş, Gedson Fernandes için Benfica ile anlaşma sağladı. Siyah-beyazlı kulüp, 23 yaşındaki oyuncunun bonservisinin yüzde 50'sini 6 milyon euro karşılığında satın aldı. Ayrıca oyuncunun sezon sonuna kadar Çaykur Rizespor'a kiralanmasını sağladı. 6 saate biten transferin bütün detayları şu şekilde gerçekleşti;

"Gedson size gelebilir"

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Gedson Fernandes'in temsilcisi Ahmet Bulut'u arayarak, oyuncunun durumunu sordu. Bulut, "Gedson size gelebilir" deyince, transfer operasyonu başladı.

Teklif iletildi

Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı, hazırlanan teklifi Benfica'ya gönderdi. Oyuncu için 5 yılda 5 taksit halinde ödenmek üzere 6 milyon euro ve bir sonraki satıştan yüzde 50 pay teklif edildi. Ayrıca Gedson Fernandes'in sezonu başka bir takımda kiralık olarak geçirmesi istenirken, iki kulüp arasındaki sözleşmenin 1 Temmuz'da devreye girmesi talep edildi.

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Teklif kabul edildi

Gece yarısı yaşanan yoğun telefon diplomasisinin ardından menajer Ahmet Bulut, Ceyhun Kazancı'ya teklifin kabul edildiğini söyledi.

Daha sonra Gedson Fernandes ile görüşmeye başlayan Beşiktaş, 4+1 yıllık sözleşme ve yıllık 1.1 milyon euro maaş önerdi. 23 yaşındaki oyuncu bu teklifi kabul etti. Son anda CSKA Moskova da devreye girdi ama Benfica kabul etmedi.

Rizespor'a kiralanması istendi

Anlaşmaların sağlanmasının ardından Beşiktaş, Gedson Fernandes'in Çaykur Rizespor'a kiralanmasını istedi. Karadeniz ekibi, Benfica ile görüştü ve Gedson ile de ikinci devre için 700 bin euroya anlaştı. Çaykur Rizesporlu yöneticiler Gedson Fernandes'i almaya gitti ve ıslak imzaların ardından transfer resmiyet kazandı.

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