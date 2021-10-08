'Geleceğin en iyi 60 futbolcusu' arasında iki Türk

TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu'nun genç oyuncusu Burak İnce, İngiltere'nin önde gelen medya kuruluşlarından The Guardian'da yer alan araştırmada gelecek vadeden 60 oyuncu arasında yer aldı.
"En önemli yeteneği vizyonu ve oyunu okuyabilmesi"
Burak İnce'den Altınordu'nun son parlattığı yıldız diye bahsedilen haberde 17 yaşındaki oyuncu konusunda şu bilgiler paylaşıldı:
- "17 yaşında A Takım'da yıldızı parladı. Geleceği oldukça açık. Muhteşem bir tekniği ve dripling kabiliyeti var. En önemli yeteneği vizyonu ve oyunu okuyabilmesi."
"Real Madrid seviyesinde bir oyuncu haline gelecek"
Haberin detaylarında Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu'nun Burak İnce hakkındaki görüşünde, "Burak çok genç bir oyuncu. Kendini geliştirmesi halinde çok iyi olacaktır. Oyunun psikolojik yönünü iyi oynadığı takdirde Real Madrid seviyesinde bir oyuncu haline gelecektir. Çok yakın bir zamanda onu Avrupa'nın ilk 5 liginde oynadığını görürsek şaşırmayın" ifadelerine yer verdi.
Emre Demir de listede
The Guardian'ın gelecek vadeden futbolcular listesinde Kayserispor'dan Barcelona'ya transfer olan 17 yaşındaki Emre Demir de yer aldı.