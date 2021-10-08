Spor Geleceğin en iyi 60 futbolcusu arasında iki Türk
FUTBOL FUTBOL

'Geleceğin en iyi 60 futbolcusu' arasında iki Türk

İngiliz basından The Guardian, gelecek vadeden 60 futbolcuyu açıkladı. Kayserispor'dan Barcelona'ya transfer olan Emre Demir ile TFF 1. Lig'de Altınordu forması giyen Burak İnce listeye giren iki Türk oyuncu oldu.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi DHA
Geleceğin en iyi 60 futbolcusu arasında iki Türk
Süper Lig'de 27 maça çıkan Emre Demir, 1 gol 1 asistlik performans sergiledi.

TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu'nun genç oyuncusu Burak İnce, İngiltere'nin önde gelen medya kuruluşlarından The Guardian'da yer alan araştırmada gelecek vadeden 60 oyuncu arasında yer aldı.

"En önemli yeteneği vizyonu ve oyunu okuyabilmesi"


Burak İnce'den Altınordu'nun son parlattığı yıldız diye bahsedilen haberde 17 yaşındaki oyuncu konusunda şu bilgiler paylaşıldı:

  • "17 yaşında A Takım'da yıldızı parladı. Geleceği oldukça açık. Muhteşem bir tekniği ve dripling kabiliyeti var. En önemli yeteneği vizyonu ve oyunu okuyabilmesi."

View this post on Instagram

Burak İnce (@burakincee17)'in paylaştığı bir gönderi

"Real Madrid seviyesinde bir oyuncu haline gelecek"


Haberin detaylarında Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu'nun Burak İnce hakkındaki görüşünde, "Burak çok genç bir oyuncu. Kendini geliştirmesi halinde çok iyi olacaktır. Oyunun psikolojik yönünü iyi oynadığı takdirde Real Madrid seviyesinde bir oyuncu haline gelecektir. Çok yakın bir zamanda onu Avrupa'nın ilk 5 liginde oynadığını görürsek şaşırmayın" ifadelerine yer verdi.

Emre Demir de listede

The Guardian'ın gelecek vadeden futbolcular listesinde Kayserispor'dan Barcelona'ya transfer olan 17 yaşındaki Emre Demir de yer aldı.

View this post on Instagram

Emre Demir (@emre_demir10)'in paylaştığı bir gönderi

Emre Demir resmen Barcelona'da: Serbest kalma bedeli dudak uçuklattı
SPOR
Emre Demir resmen Barcelona'da: Serbest kalma bedeli dudak uçuklattı
Golü erken bulduk

Golü erken bulduk

​A Milli Takımımız, İstanbul'da Norveç'i konuk ediyor.
Vefat sayısı 200ün altına indi

Vefat sayısı 200'ün altına indi

​Türkiye'nin 8 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı.
Tezgahta 2 buçuk katı

Tezgahta 2 buçuk katı

20 liralık ceviz tüketiciye 50 liraya satılıyor.

Osman Kavala'nın tutukluluk hali devam edecek.

Erdoğan'a sevgi gösterisi

Erdoğan'a sevgi gösterisi

​Cuma namazını Eyüp Sultan Camisi'nde kıldı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: Hedef 2023'te vatandaşımızı Karadeniz gazıyla buluşturmak
Gündem

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: Hedef 2023'te vatandaşımızı Karadeniz gazıyla buluşturmak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez katıldığı bir programda Karadeniz'de sondaj faaliyetlerini değerlendirdi. Dönmez 2023 tarihini göstererek "Türkali'de 6 kuyumuz var. Hedef 2023'te vatandaşımızı Karadeniz gazıyla buluşturmak" ifadelerini kullandı. Akaryakıt ve doğalgaz fiyatlarını da değerlendiren Dönmez "Akaryakıtta devlet verdi gelirinden 52 milyar fedakarlık yaptı. Doğalgaz, elektrikte devlet fedakarlık yaparak maliyeti vatandaşa yansıtmadı" şeklinde konuştu.
Yunan generalden itiraf gibi açıklama: Artık Türkiye'yi geçemeyiz
Dünya

Yunan generalden itiraf gibi açıklama: Artık Türkiye'yi geçemeyiz

Ege Denizi ve Doğu Akdeniz’de sık sık Türkiye ile gerilim yaşayan Yunanistan, bir yandan da envanterindeki uçak, füze ve mühimmat sayısını artırmaya devam ediyor. Bu gelişmelere rağmen Yunan generalden itiraf gibi bir açıklama geldi. Türk savunma sanayisi hakkında dikkat çeken değerlendirmelerde bulunan general, "Silahlanma yarışında ülkemiz Türkiye'yi takip edemiyor. Türkiye ile olası bir savaşta bir vidaya bile ihtiyacımız olursa biz bunu yurtdışından almak zorunda kalacağız. Savunma sanayimiz iyi seviyede değil ve bu endişe verici. Savunma sanayimizi acilen canlandırmalıyız" ifadelerini kullandı.
GZT Gireunspor'da hedef galibiyet serisi yakalamak
Spor

GZT Gireunspor'da hedef galibiyet serisi yakalamak

GZT Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, Göztepe galibiyetinin daha anlamlı hale gelmesi için Çaykur Rizespor maçını da kazanmaları gerektiğini söyledi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.