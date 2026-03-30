Genç milliler Kosova'ya mağlup

Türkiye U18 Milli Takımı, UEFA U19 Şampiyonası 1. Tur Eleme karşılaşmasında Kosova U18 Milli Takımı’na 3-1 mağlup oldu.

Mücadeleye etkili başlayan Kosova, 8. dakikada Ahmeti’nin golüyle öne geçti. Baskısını sürdüren rakip ekip, 20. dakikada Mehmeti’nin kaydettiği golle farkı ikiye çıkardı ve ilk yarıyı 2-0 üstün tamamladı.

İkinci yarıya daha istekli başlayan milliler, 51. dakikada Ozan Demirbağ’ın golüyle umutlandı ve farkı bire indirdi. Ancak karşılaşmanın son bölümlerinde yeniden sahneye çıkan Kosova, 89. dakikada Gabrica’nın golüyle skoru 3-1’e getirdi.