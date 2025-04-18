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Gençler Avrupa Bowling Şampiyonası devam ediyor

Gençler Avrupa Bowling Şampiyonası devam ediyor

17:0318/04/2025, Cuma
AA
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Gençler Avrupa Bowling Şampiyonası devam ediyor
Gençler Avrupa Bowling Şampiyonası devam ediyor

Samsun'da düzenlenen Gençler Avrupa Bowling Şampiyonası sürüyor. Bowling Akademi Salonu'nda düzenlenen şampiyonada, 25 ülkeden 150'nin üzerinde sporcu mücadele ediyor.

Organizasyonun altıncı gününde çift kadınlar final atışları gerçekleştirildi.


Final atışları sonucunda Norveçli Madelen Thorsrudhagen Danielsen ve Emilie Marie Aas altın madalya kazanırken, Yunanistanlı Alexandra Giannadaki ve

Artemis Manthou gümüş madalyanın sahibi oldu. Aynı puana sahip İngiliz Chloe Birch ve Avan Rhodes ile Finlandiyalı Emma Palermaa ve Neea Pöllanen bronz madalyayı paylaştı.


Sporculara ödüllerini Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu Başkanı Vekili Serdar Arslan, Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu Basın Kurulu Başkanı Yusuf Akel, Avrupa Bowling Federasyonu Başkan Vekili Marios Nicolaides verdi.


Şampiyona 20 Nisan'da sona erecek.

#Gençler Avrupa Bowling Şampiyonası
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#Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu
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