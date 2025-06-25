Gençler Kürek Türkiye Kupası müsabakalarına Meriç Nehri ev sahipliği yapacak

Meriç Nehri'nin sadece Türkiye'nin değil Avrupa'nın da önemli kürek merkezlerinden biri haline geldiğini belirten İba, Edirne'nin pek çok ulusal ve uluslararası organizasyona ev sahipliği yaptığına dikkati çekti.

"11-13 Temmuz tarihlerinde burada Gençler Türkiye Kupası yarışları yapılacak. Organizasyona tüm halkımızı davet ediyorum. İddialı bir yarış olacak. Organizasyon sporcuların kıyasıya ter döktüğü heyecan dolu müsabakalara sahne olacak. Geleceğin şampiyonları burada yetişiyor. İnanılmaz dereceler var. Olimpiyatlardaki sporcuların derecelerin üzerinde derece yapan sporcular oluyor. Müthiş şeyler yaşanıyor burada."