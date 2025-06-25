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Gençler Kürek Türkiye Kupası müsabakalarına Meriç Nehri ev sahipliği yapacak

Gençler Kürek Türkiye Kupası müsabakalarına Meriç Nehri ev sahipliği yapacak

09:3125/06/2025, Wednesday
AA
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Organizasyonda yaklaşık 400 sporcu katılım sağlayacak.
Organizasyonda yaklaşık 400 sporcu katılım sağlayacak.

Türkiye'nin uluslararası standartlardaki ilk olimpik kürek parkuru Meriç Nehri, Gençler Türkiye Kupası müsabakalarına ev sahipliği yapacak.

Türkiye Kürek Federasyonu tarafından düzenlenecek organizasyon 11-13 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek.


Türkiye Kürek Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Nesim İba, gazetecilere yaptığı açıklamada, organizasyona Türkiye'deki farklı kulüplerden yaklaşık 400 sporcunun katılacağını söyledi.


Meriç Nehri'nin sadece Türkiye'nin değil Avrupa'nın da önemli kürek merkezlerinden biri haline geldiğini belirten İba, Edirne'nin pek çok ulusal ve uluslararası organizasyona ev sahipliği yaptığına dikkati çekti.


Gençler Türkiye Kupası'nda geleceğin şampiyonlarının kürek çekeceğini ifade eden İba, şunları kaydetti:


"11-13 Temmuz tarihlerinde burada Gençler Türkiye Kupası yarışları yapılacak. Organizasyona tüm halkımızı davet ediyorum. İddialı bir yarış olacak. Organizasyon sporcuların kıyasıya ter döktüğü heyecan dolu müsabakalara sahne olacak. Geleceğin şampiyonları burada yetişiyor. İnanılmaz dereceler var. Olimpiyatlardaki sporcuların derecelerin üzerinde derece yapan sporcular oluyor. Müthiş şeyler yaşanıyor burada."

#Türkiye Kürek Federasyonu
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