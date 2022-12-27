Süper Lig ekipleri Gökhan Gül'ün peşinde

Son olarak başkent ekibinin hafta sonu oynadığı Bandırmaspor maçında 90 dakika sahada kalan Gökhan Gül, takımı mücadeleyi 5-2 kaybetmesine rağmen kaydettiği 2 gol ile yükselen performansını devam ettirdi.

Stoper orijinli olmasının yanı sıra defansif orta saha bölgesinde de forma giyebilen 24 yaşındaki oyuncu, takımı ligin son sırasında yer almasına rağmen bireysel olarak kariyerinin en verimli dönemini geçiriyor.

1. Lig'in en golcü savunma oyuncusu unvanını elinde bulunduran başarılı futbolcu, ligde forma giyen birçok orta saha ve forvet oyuncusundan da daha fazla gol atmayı başardı.

Gökhan Gül, 1.83 boyunda ve sağ ayağını kullanıyor.

Süper Lig takımları takipte

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Ağustos 2021'de Almanya'nın Fortuna Düsseldorf takımından transfer edilen 24 yaşındaki savunmacının başkent ekibi ile sözleşmesi Haziran 2023'te sona erecek.

Şimdiden birçok takımın takibine giren Gökhan Gül'ün sezon sonunda Süper Lig ekiplerinden bir tanesiyle anlaşması bekleniyor.

Maddi olarak zor durumda bulunan Gençlerbirliği'nin oyuncuyu bedava kaybetmek istememesi nedeniyle ara transfer döneminde gelecek teklifleri de değerlendirmeye alıp kabul edebileceği öğrenildi.

Ofansif verileri dikkat çekiyor

Gökhan Gül'ün sergilediği başarılı performansı veriler de destekler nitelikte. Başarılı savunmacı, veri karşılaştırma performansı Comparisonator'a göre birden çok ofansif parametrede savunma oyuncuları arasında zirvede yer alıyor. Gül; maç başına şut, isabetli şut, gole dönüşen atak, gol beklentisi parametrelerinde ilk sırada kendine yer buldu.

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SPOR Gençlerbirliği ligin dibine demir attı