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Spor
Gençlerbirliği Rodin Cem Deprem'in sözleşmesini feshetti: Dün transfer edilmişti
1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, dün kadrosuna kattığı Rodin Cem Deprem'in bugün sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
15:45 . 18/01/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Rodin Cem Deprem ile dün sözleşme imzalanmıştı

Rodin Cem Deprem ile dün sözleşme imzalanmıştı

Gençlerbirliği'nden ilginç bir hamle geldi. 1. Lig ekibi, dün kadrosuna katmış olduğu Rodin Cem Deprem ile yollarını ayırdı. Gençlerbirliği ile 24 yaşındaki oyuncunun sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı.


Rodin Cem Deprem ile yollar ayrıldı

Gençlerbirliği, Rodin Cem Deprem ile sözleşme süresi konusunda anlaşamadıklarını için yolların ayrıldığını duyurdu. Gençlerbirliği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:


"Dün itibariyle prensipte anlaştığımız ve kamuoyuna yeni transferimiz olarak duyurduğumuz Rodin Cem Deprem ile sözleşme süresi konusunda mutabakata varamadığımızdan dolayı oyuncuyla anlaşmamızı karşılıklı iptal etmiş bulunmaktayız. Rodin Cem Deprem’e bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."


Dün transfer edilmişti

Gençlerbirliği dün yaptığı açıklamada, İsveç liginde forma giyen Türk asıllı golcü oyuncu Rodin Cem Deprem’i renklerine bağladığını duyurmuştu.





#Gençlerbirliği
#1. lig
#Rodin Cem Deprem
19 dakika önce
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Gençlerbirliği Rodin Cem Deprem'in sözleşmesini feshetti: Dün transfer edilmişti
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