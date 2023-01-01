Gençlerbirliği Rodin Cem Deprem'in sözleşmesini feshetti: Dün transfer edilmişti

Gençlerbirliği'nden ilginç bir hamle geldi. 1. Lig ekibi, dün kadrosuna katmış olduğu Rodin Cem Deprem ile yollarını ayırdı. Gençlerbirliği ile 24 yaşındaki oyuncunun sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı.





Rodin Cem Deprem ile yollar ayrıldı





Gençlerbirliği, Rodin Cem Deprem ile sözleşme süresi konusunda anlaşamadıklarını için yolların ayrıldığını duyurdu. Gençlerbirliği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:





"Dün itibariyle prensipte anlaştığımız ve kamuoyuna yeni transferimiz olarak duyurduğumuz Rodin Cem Deprem ile sözleşme süresi konusunda mutabakata varamadığımızdan dolayı oyuncuyla anlaşmamızı karşılıklı iptal etmiş bulunmaktayız. Rodin Cem Deprem’e bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."





Dün transfer edilmişti





Gençlerbirliği dün yaptığı açıklamada, İsveç liginde forma giyen Türk asıllı golcü oyuncu Rodin Cem Deprem’i renklerine bağladığını duyurmuştu.









BİLGİLENDİRME



Dün itibariyle prensipte anlaştığımız ve kamuoyuna yeni transferimiz olarak duyurduğumuz Rodin Cem Deprem ile sözleşme süresi konusunda mutabakata varamadığımızdan dolayı oyuncuyla anlaşmamızı karşılıklı iptal etmiş bulunmaktayız. pic.twitter.com/DllvDcTtFv — Gençlerbirliği SK (@kirmizikara) January 18, 2023







