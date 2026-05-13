Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Trabzonspor deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşacak. Eryaman Stadyumu'nda saat 20.30'da oynanacak olan mücadeleden galibiyetle ayrılan taraf finalde TÜMOSAN Konyaspor'un rakibi olacak. Maçın canlı izleme linkine haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.
Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası yarı final karşılaşmasında Gençlerbirliği ile karşı karşıya gelecek.
Eryaman Stadyumu'nda saat 20.30'da oynanacak olan mücadele ATV ekranlarından naklen yayınlanacak. Hakem Ali Yılmaz düdük çalacak.
Mücadeleden galibiyetle ayrılan taraf finalde TÜMOSAN Konyaspor'un rakibi olacak. Türkiye Kupası'nın sahibini bulacağı karşılaşma 22 Mayıs Cuma günü oynanacak.
Gençlerbirliği'nde sakatlıkları bulunan Varesanovic, Koita, Thalisson, Etebo, Kyabou, Abdullah Şahindere maçta forma giyemeyecek.
Bordo-mavililerde ise Batagov, Visca ve Okay Yokuşlu'nun sakatlıkları bulunuyor. Savic'in durumu ise maç saatinde belli olacak.
Gençlerbirliği: Erhan Erentürk, Fıratcan Üzüm, Dimitrios Goutas, Zan Zuzek, Matej Hanousek, Göktan Gürpüz, Ousmane Diabate, Samed Onur, Cihan Çanak, Metehan Mimaroğlu, Adama Traore.
Trabzonspor: Andre Onana, Wagner Pina, Chibuike Nwaiwu, Salih Malkoçoğlu, Mustafa Eskihellaç, Benjamin Bouchouari, Christ Oulai, Oleksandr Zubkov, Ernest Muçi, Anthony Nwakaeme, Paul Onuachu.