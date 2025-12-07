Gençlerbirliği'nden Volkan Demirel kararı: Maç sonu istifa etmişti

Süper Lig 15. haftasında Gençlerbirliği sahasında Karagümrük'ü 3-0 mağlup etti. Maçın ardından başkent ekibinde teknik direktör Volkan Demirel başkan değişikliği nedeniyle istifa etmişti. Bu gelişmelerin ardından Gençlerbirliği kararını verdi.
Trendyol Süper Lig 15. haftasında Gençlerbirliği konuk ettiği Fatih Karagümrük'ü 3-0 mağlup etmeyi başardı.
Karşılaşmanın ardından başkent ekibinde teknik direktör Volkan Demirel, dün gerçekleşen başkan değişikliği nedeniyle istifa etti.
Demirel basın toplantısında, "Ben istifa ediyorum ama bunu isteyerek yapmıyorum. Burada olmaktan ve çalışmaktan çok mutluydum. Beni buraya getiren Mehmet Başkan'dı, Arda Başkan seçildi. Dün bana çok nazik davrandılar ama ben bu kararı dün almıştım zaten." dedi.
Bu gelişmelerin ardından Gençlerbirliği yönetimi, teknik direktör Volkan Demirel'in istifasını kabul etti.
"Bugün oynanan Fatih Karagümrük karşılaşması sonrası istifa ettiğini açıklayan Teknik Direktörümüz Volkan Demirel’in bu kararı yönetim kurulumuz tarafından kabul edilmiştir. Çalıştığı kısa sürede oyuncularımızın sevgisini ve takdirini kazanan Teknik Direktörümüz Volkan Demirel’le ekibine teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz."