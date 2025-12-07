Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Gençlerbirliği'nden Volkan Demirel kararı: Maç sonu istifa etmişti

Gençlerbirliği'nden Volkan Demirel kararı: Maç sonu istifa etmişti

19:357/12/2025, الأحد
G: 7/12/2025, الأحد
Yeni Şafak
Sonraki haber
Teknik direktör Volkan Demirel
Teknik direktör Volkan Demirel

Süper Lig 15. haftasında Gençlerbirliği sahasında Karagümrük'ü 3-0 mağlup etti. Maçın ardından başkent ekibinde teknik direktör Volkan Demirel başkan değişikliği nedeniyle istifa etmişti. Bu gelişmelerin ardından Gençlerbirliği kararını verdi.

Trendyol Süper Lig 15. haftasında Gençlerbirliği konuk ettiği Fatih Karagümrük'ü 3-0 mağlup etmeyi başardı.


Karşılaşmanın ardından başkent ekibinde teknik direktör Volkan Demirel, dün gerçekleşen başkan değişikliği nedeniyle istifa etti.


Demirel basın toplantısında, "Ben istifa ediyorum ama bunu isteyerek yapmıyorum. Burada olmaktan ve çalışmaktan çok mutluydum. Beni buraya getiren Mehmet Başkan'dı, Arda Başkan seçildi. Dün bana çok nazik davrandılar ama ben bu kararı dün almıştım zaten." dedi.

Bu gelişmelerin ardından Gençlerbirliği yönetimi, teknik direktör Volkan Demirel'in istifasını kabul etti.


Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Bugün oynanan Fatih Karagümrük karşılaşması sonrası istifa ettiğini açıklayan Teknik Direktörümüz Volkan Demirel’in bu kararı yönetim kurulumuz tarafından kabul edilmiştir. Çalıştığı kısa sürede oyuncularımızın sevgisini ve takdirini kazanan Teknik Direktörümüz Volkan Demirel’le ekibine teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz."







#Gençlerbirliği
#Volkan Demirel
#Süper Lig
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
İSG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025-İSG sınavı sonuçları için tarih belli oldu