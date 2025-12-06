Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Süper Lig ekibinde büyük şok: Alkollü başkan adayı ortalığı karıştırdı

Süper Lig ekibinde büyük şok: Alkollü başkan adayı ortalığı karıştırdı

13:586/12/2025, Cumartesi
G: 6/12/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
Güvenlik güçleri, tarafları ayırmak için kavgaya müdahale etti.
Güvenlik güçleri, tarafları ayırmak için kavgaya müdahale etti.

Gençlerbirliği’nin olağanüstü genel kurulunda başkan adayı Çağrı Çetin’in alkollü geldiği iddiası salonu karıştırdı. Küfürlü tartışmaların ardından taraflar arasında arbede yaşanması üzerine toplantıya ara verildi. Mevcut başkan Mehmet Kaya, “Burasının adı Gençlerbirliği ama birlik yok. Ben çekiliyorum” diyerek salonu terk etti.

Gençlerbirliği Spor Kulübü’nün seçimli olağanüstü genel kurulunda tansiyon yükseldi, salonda istenmeyen görüntüler yaşandı.


Başkan adaylığını açıklayan ve eski başkan Niyazi Aktaş tarafından desteklendiği belirtilen Çağrı Çetin’in genel kurula alkollü geldiği, salonda küfür ve hakaretler ederek tartışmaların fitilini ateşlediği iddia edildi. Gerginliğin kısa sürede büyümesi üzerine taraflar arasında arbede yaşandı ve genel kurul toplantısına ara verildi.


Kürsüye çıkarak konuşma yapmak isteyen mevcut başkan Mehmet Kaya ise yaşanan olaylara tepki gösterdi. "Buranın adı Gençlerbirliği ama birlik yok. Ben çekiliyorum" diyen Kaya, sözlerinin ardından salonu terk etti.


Yaşanan gerginliklerin damga vurduğu genel kurulda yeni başkan Arda Çakmak oldu.





#Süper Lig
#Gençlerbirliği
#Çağrı Çetin
#Mehmet Kaya
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ KONUT ÜCRETİ ÖDEME PLANI | TOKİ 500 bin sosyal konut ödeme planı nasıl? TOKİ 1+1, 2+1, 3+1 daireler için ödeme takvimi!