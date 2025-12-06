Süper Lig ekibinde büyük şok: Alkollü başkan adayı ortalığı karıştırdı

Başkan adaylığını açıklayan ve eski başkan Niyazi Aktaş tarafından desteklendiği belirtilen Çağrı Çetin’in genel kurula alkollü geldiği, salonda küfür ve hakaretler ederek tartışmaların fitilini ateşlediği iddia edildi. Gerginliğin kısa sürede büyümesi üzerine taraflar arasında arbede yaşandı ve genel kurul toplantısına ara verildi.