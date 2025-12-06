Süper Lig ekibinde büyük şok: Alkollü başkan adayı ortalığı karıştırdı

Gençlerbirliği’nin olağanüstü genel kurulunda başkan adayı Çağrı Çetin’in alkollü geldiği iddiası salonu karıştırdı. Küfürlü tartışmaların ardından taraflar arasında arbede yaşanması üzerine toplantıya ara verildi. Mevcut başkan Mehmet Kaya, “Burasının adı Gençlerbirliği ama birlik yok. Ben çekiliyorum” diyerek salonu terk etti.
Gençlerbirliği Spor Kulübü’nün seçimli olağanüstü genel kurulunda tansiyon yükseldi, salonda istenmeyen görüntüler yaşandı.
Başkan adaylığını açıklayan ve eski başkan Niyazi Aktaş tarafından desteklendiği belirtilen Çağrı Çetin’in genel kurula alkollü geldiği, salonda küfür ve hakaretler ederek tartışmaların fitilini ateşlediği iddia edildi. Gerginliğin kısa sürede büyümesi üzerine taraflar arasında arbede yaşandı ve genel kurul toplantısına ara verildi.
Kürsüye çıkarak konuşma yapmak isteyen mevcut başkan Mehmet Kaya ise yaşanan olaylara tepki gösterdi. "Buranın adı Gençlerbirliği ama birlik yok. Ben çekiliyorum" diyen Kaya, sözlerinin ardından salonu terk etti.
Yaşanan gerginliklerin damga vurduğu genel kurulda yeni başkan Arda Çakmak oldu.