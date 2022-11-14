Gençlerbirliği'nin Arda Güler kararı belli oldu: Vazgeçmiyorlar!

Gençlerbirliği Kulübü, Arda Güler'in yüzde 20 payında ısrarcı.
Başkent ekibi, Fenerbahçe'nin 2 milyon Euro'yu bulan teklifini kabul etmedi. Gençlerbirliği yönetimi, Arda Güler'in yüksek bonservis bedeliyle satılma ihtimalini göz önünde bulundurarak oyuncudan daha fazla gelir elde edebileceğini umuyor.
Fenerbahçe'nin ilerleyen günlerde konuyla ilgili yeni bir görüşme gerçekleştireceği ve rakamı artırabileceği ifade edildi. Sarı lacivertliler ödenecek bonservisin yanında Gençlerbirliği'ne altyapıdaki bazı futbolcuları da kiralık olarak önermeyi planlıyor.
- Arda Güler, Fenerbahçe formasıyla bu sezon çıktığı 13 resmi maçta 3 gol attı 1 de asist yaptı.