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Gençlerbirliği'nin Arda Güler kararı belli oldu: Vazgeçmiyorlar!

Fenerbahçe'nin Gençlerbirliği'nden 2019'da kadrosuna kattığı Arda Güler'in bonservisiyle ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor. Sarı lacivertliler futbolcunun sonraki satışından verilecek payı kaldırmak için başkent ekibiyle görüşme gerçekleştirdi. Gençlerbirliği ilk aşamada oyuncunun yüzde 20 payı için önerilen rakamı reddetti.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Gençlerbirliğinin Arda Güler kararı belli oldu: Vazgeçmiyorlar!
Arda Güler - Fenerbahçe

Gençlerbirliği Kulübü, Arda Güler'in yüzde 20 payında ısrarcı.

Başkent ekibi, Fenerbahçe'nin 2 milyon Euro'yu bulan teklifini kabul etmedi. Gençlerbirliği yönetimi, Arda Güler'in yüksek bonservis bedeliyle satılma ihtimalini göz önünde bulundurarak oyuncudan daha fazla gelir elde edebileceğini umuyor.

Fenerbahçe'nin ilerleyen günlerde konuyla ilgili yeni bir görüşme gerçekleştireceği ve rakamı artırabileceği ifade edildi. Sarı lacivertliler ödenecek bonservisin yanında Gençlerbirliği'ne altyapıdaki bazı futbolcuları da kiralık olarak önermeyi planlıyor.

  • Arda Güler, Fenerbahçe formasıyla bu sezon çıktığı 13 resmi maçta 3 gol attı 1 de asist yaptı.


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