Genk ile Gent'i karıştırınca Şampiyonlar Ligi maçını kaçırdılar

Liverpool, deplasmanda UEFA Şampiyonlar Ligi E Grubu'nda Belçika ekibi Genk ile karşılaştı.

İngiliz basınında çıkan haberlere göre takımlarını desteklemek için maç bileti alan iki Liverpool taraftarı, Belçika'nın Genk şehri yerine Gent'e gitti.

Şehre gittikten sonra hatalarını fark eden iki taraftar, yaklaşık 150 kilometre uzakta oynanan maçı kaçırdı ve mücadeleyi stattan izleyemedi.

"Etrafta Liverpool taraftarı görmeyince şaşırdık"

BBC'ye konuşan İngiliz taraftarlardan biri, "Gent'e vardıktan sonra etrafta hiç Liverpool taraftarı görmeyince şaşırmıştık. Sonra yemeğe gittik ve Gent taraftarı bir garsona 'Bu akşam size karşı maçımız var' dedim. O da 'Hayır yok' deyince yanlış şehre geldiğimizi anladık" ifadelerini kullandı.