UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ

Genk ile Gent'i karıştırınca Şampiyonlar Ligi maçını kaçırdılar

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Genk-Liverpool maçına bilet alan iki İngiliz taraftar, Belçika'da Genk şehri yerine Gent'e gidince maçı kaçırdı.

Haber Merkezi AA
Şaşkın taraftarlar, yanan biletleriyle poz verdiler.

Şaşkın taraftarlar, yanan biletleriyle poz verdiler.

Liverpool, deplasmanda UEFA Şampiyonlar Ligi E Grubu'nda Belçika ekibi Genk ile karşılaştı.

İngiliz basınında çıkan haberlere göre takımlarını desteklemek için maç bileti alan iki Liverpool taraftarı, Belçika'nın Genk şehri yerine Gent'e gitti.

Şehre gittikten sonra hatalarını fark eden iki taraftar, yaklaşık 150 kilometre uzakta oynanan maçı kaçırdı ve mücadeleyi stattan izleyemedi.

İki şehir arasında 2 saati aşkın bir yol mesafesi bulunuyor.
İki şehir arasında 2 saati aşkın bir yol mesafesi bulunuyor.

"Etrafta Liverpool taraftarı görmeyince şaşırdık"


BBC'ye konuşan İngiliz taraftarlardan biri, "Gent'e vardıktan sonra etrafta hiç Liverpool taraftarı görmeyince şaşırmıştık. Sonra yemeğe gittik ve Gent taraftarı bir garsona 'Bu akşam size karşı maçımız var' dedim. O da 'Hayır yok' deyince yanlış şehre geldiğimizi anladık" ifadelerini kullandı.

  • Olayın medyada yer alması üzerine Gent Kulübü, İngiliz taraftarları sosyal medya hesabından UEFA Avrupa Ligi'nde Wolfsburg'u ağırlayacakları maça davet etti.

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