Başakşehirli futbolcuların gol sevinci
Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 turu ilk maçında bugün Belçika'da Gent ekibiyle karşılaşacak. Saat 23.00'te başlayacak mücadele Exxen'de canlı yayınlanacak. Maçın rövanşı 15 Mart'ta İstanbul'da oynanacak.
Başakşehir'de adı UEFA'ya bildirilmeyen Caner Erkin forma giyemeyecek.
Turuncu-lacivertli takım, Konferans Ligi'nde 2. eleme turunda İsrail'in Netanya, 3. elemede İzlanda ekibi Breidablik, play-off'ta da Belçika temsilcisi Antwerp'e üstünlük sağlayarak grup aşamasına yükseldi. Başakşehir, İskoçya'nın Hearts, Letonya'nın RFS ve İtalya'nın Fiorentina ekibiyle yer aldığı grubunu lider bitirerek son 16'ya çıktı.
Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, bugünkü maç öncesi yaptığı açıklamada, "Bu turu geçip, çeyrek finale kalmak istiyoruz" dedi. Belözoğlu, depremler nedeniyle Türkiye'nin zor bir dönemden geçtiğini de belirterek, "Üç Türk takımı olarak insanımızın yüzünü güldürmek istiyoruz" diye konuştu.