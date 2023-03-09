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Spor

Başakşehir Gent önünde

Turuncu-lacivertli takım, UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında bugün deplasmanda Gent ile karşı karşıya gelecek.

10:18 . 9/03/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Başakşehirli futbolcuların gol sevinci

Başakşehirli futbolcuların gol sevinci

Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 turu ilk maçında bugün Belçika'da Gent ekibiyle karşılaşacak. Saat 23.00'te başlayacak mücadele Exxen'de canlı yayınlanacak. Maçın rövanşı 15 Mart'ta İstanbul'da oynanacak.


Başakşehir'de adı UEFA'ya bildirilmeyen Caner Erkin forma giyemeyecek.


Turuncu-lacivertli takım, Konferans Ligi'nde 2. eleme turunda İsrail'in Netanya, 3. elemede İzlanda ekibi Breidablik, play-off'ta da Belçika temsilcisi Antwerp'e üstünlük sağlayarak grup aşamasına yükseldi. Başakşehir, İskoçya'nın Hearts, Letonya'nın RFS ve İtalya'nın Fiorentina ekibiyle yer aldığı grubunu lider bitirerek son 16'ya çıktı.


"Hedef çeyrek final"

Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, bugünkü maç öncesi yaptığı açıklamada, "Bu turu geçip, çeyrek finale kalmak istiyoruz" dedi. Belözoğlu, depremler nedeniyle Türkiye'nin zor bir dönemden geçtiğini de belirterek, "Üç Türk takımı olarak insanımızın yüzünü güldürmek istiyoruz" diye konuştu.




#Gent
#Başakşehir
#UEFA Konferans Ligi
9 dakika önce
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Başakşehir Gent önünde
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