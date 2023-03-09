Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, bugünkü maç öncesi yaptığı açıklamada, "Bu turu geçip, çeyrek finale kalmak istiyoruz" dedi. Belözoğlu, depremler nedeniyle Türkiye'nin zor bir dönemden geçtiğini de belirterek, "Üç Türk takımı olarak insanımızın yüzünü güldürmek istiyoruz" diye konuştu.