Ghezzal: En iyi şekilde hazırlanacağız

Uzun bir aranın ardından takıma döndüğü için mutlu olduğunu belirten Ghezzal, "Çok özledim burada olmayı. Zor zamanlar geçirdim. Uzun süren bir sakatlığım vardı. Bu tarz bir sakatlıktan döndükten sonra biraz zamana ihtiyacınız oluyor. Lig maçıyla döndüm. Asistle takıma döndüm. Uzun bir aradan sonra huzurlu ve mutlu bir gece geçireceğim." ifadelerini kullandı.