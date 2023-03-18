Ghezzal: En iyi şekilde hazırlanacağız

Ghezzal aylar sonra 11'de başladı
Mücadelenin ardından Beşiktaş'ta ilk golün asistini yapan Rachid Ghezzal açıklamalarda bulundu.
Uzun bir aranın ardından takıma döndüğü için mutlu olduğunu belirten Ghezzal, "Çok özledim burada olmayı. Zor zamanlar geçirdim. Uzun süren bir sakatlığım vardı. Bu tarz bir sakatlıktan döndükten sonra biraz zamana ihtiyacınız oluyor. Lig maçıyla döndüm. Asistle takıma döndüm. Uzun bir aradan sonra huzurlu ve mutlu bir gece geçireceğim." ifadelerini kullandı.
Derbiyi işaret etti
Süper Lig'de 27. hafta oynanacak Fenerbahçe derbisiyle ilgiliyse, "Umarım en iyi şekilde sahada olabilirim. Elimden gelenin en iyisini yapacağım. Benim için de önemli bir ara olacak. Kendi seviyeme tekrar dönebilmek için iyi bir fırsat. Bu önemli maça en iyi şekilde hazırlacağız." açıklamasında bulundu.