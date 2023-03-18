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Spor

Ghezzal: En iyi şekilde hazırlanacağız

Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş, İstanbulspor'u Cenk Tosun, Vincent Aboubakar ve Nathan Redmond'ın golleriyle mağlup etti. 153 gün sonra ilk 11'de yer alan Rachid Ghezzal maçın ardından konuştu.

21:36 . 18/03/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Ghezzal aylar sonra 11'de başladı

Ghezzal aylar sonra 11'de başladı

Mücadelenin ardından Beşiktaş'ta ilk golün asistini yapan Rachid Ghezzal açıklamalarda bulundu.

Uzun bir aranın ardından takıma döndüğü için mutlu olduğunu belirten Ghezzal, "Çok özledim burada olmayı. Zor zamanlar geçirdim. Uzun süren bir sakatlığım vardı. Bu tarz bir sakatlıktan döndükten sonra biraz zamana ihtiyacınız oluyor. Lig maçıyla döndüm. Asistle takıma döndüm. Uzun bir aradan sonra huzurlu ve mutlu bir gece geçireceğim." ifadelerini kullandı.

Derbiyi işaret etti

Süper Lig'de 27. hafta oynanacak Fenerbahçe derbisiyle ilgiliyse, "Umarım en iyi şekilde sahada olabilirim. Elimden gelenin en iyisini yapacağım. Benim için de önemli bir ara olacak. Kendi seviyeme tekrar dönebilmek için iyi bir fırsat. Bu önemli maça en iyi şekilde hazırlacağız." açıklamasında bulundu.




#Beşiktaş
#Rachid Ghezzal
#Süper Lig
1 saat önce
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