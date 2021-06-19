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Ghezzal kalmak için direniyor

Beşiktaş’ın şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan Rachid Ghezzal, Leicester City ile siyah-beyazlıların anlaşmasını bekliyor. Cezayirli oyuncunun menajeri "Al Nassr’dan teklif aldık. Ancak onları geri çevirdik. Çünkü Ghezzal’ın gönlü Beşiktaş’ta kalmaktan yana" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ghezzal kalmak için direniyor
Ghezzal Süper Lig'i asist kralı olarak tamamladı.

Geçtiğimiz sezon Beşiktaş’ın kazandığı 2 kupada büyük pay sahibi olan Rachid Ghezzal, siyah-beyazlı kulüpte kalmak istiyor. Yönetim de bu transferi bitirmek için bütün imkanlarını seferber etmiş durumda.

Siyah-beyazlı yönetim, hem Cezayirli oyuncu hem de kulübü Leicester City ile temaslarını yoğun bir şekilde sürdürürken, çeşitli formüller de masada tutuluyor.

Ghezzal’in geçen sezonki performansı nedeniyle, başta Fransız ekipleri olmak üzere, birçok kulübün Leicester City ile görüştüğü öğrenilirken, Beşiktaş yönetimi önlem olarak ilk Ghezzal ile prensip anlaşmasına vardı.

Siyah-beyazlı yönetimin, Ghezzal’ın kulübü Leicester City ile yaptığı görüşmeler ise tüm hızıyla devam ediyor.

Al Nassr'ı reddetti

Leicester City ile 1 yıllık sözleşmesi bulunan Ghezzal için, Beşiktaş’ın İngiliz kulübüne kontrat uzatma önerisinde bulunabileceği öğrenildi.

Ghezzal’ın menajeri Anoir Fazuli, Cezayirli yıldız için gelen teklifi açıkladı. Fazuli yaptığı açıklamada Ghezzal’ın Beşiktaş’ta oynamak için Al Nassr’ı reddettiğini söyledi. Anoir Fazuli, Suudi Arabistan basınına yaptığı açıklamada, futbolcusunun teklifi kabul etmediğini ifade ederek, “Al Nassr’dan teklif aldık. Ancak onları geri çevirdik. Çünkü Ghezzal, Beşiktaş’ta kalmak istiyor. Ghezzal’ın gönlü Beşiktaş’ta kalmaktan yana. Bu yüzden Ghezzal teklifi bile dinlemek istemedi” ifadelerine yer verildi.

  • Ghezzal geçtiğimiz sezon Beşiktaş formasıyla ligde oynadığı 31 maçta 8 gol attı ve 17 asist yaptı.

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