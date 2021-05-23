Spor Ghezzal Süper Ligde en beğendiği oyuncuyu açıkladı
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Ghezzal Süper Lig'de en beğendiği oyuncuyu açıkladı

Beşiktaş formasıyla Süper Lig'de asist kralı olan Rachid Ghezzal, Göztepeli Halil Akbunar'ın performansından övgü dolu sözlerle bahsetti.

Haber Merkezi Diğer
Ghezzal Süper Ligde en beğendiği oyuncuyu açıkladı
Beşiktaş'ın şampiyonluk golünü Ghezzal attı.

Attığı 8 gol ve yaptığı 17 asistle 25 gole direkt etki ederek Beşiktaş'ın şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan Rachid Ghezzal, Türkiye'de en beğendiği oyuncuları açıkladı.

Halil Akbunar'ın performansından övgü dolu sözlerle bahseden Cezayirli yıldız, karşısında en çok zorlandığı isimlerin ise Marcelo Saracchi ile Berkan Emir olduğunu söyledi.

Milliyet'e röportaj veren Ghezzal, şöyle konuştu;

"Saracchi çok zeki"

  • "Süper Lig’de çok iyi sol bekler var… Galatasaraylı Saracchi mesela… Çok çabuk, çok zeki. Yapacağınız hamleyi anında kestiriyor. Göztepeli Berkan Emir da çok iyi."

Saracchi bu sezon Süper Lig'de çıktığı 27 maçta 2 asist yaptı.
Saracchi bu sezon Süper Lig'de çıktığı 27 maçta 2 asist yaptı.

"En beğendiğim oyuncu Halil"

  • "Bir de sevdiğim, beğendiğim oyuncular… En beğendiğim oyuncu ise Göztepeli Halil. Hem sağda, hem solda ideal bir oyuncu. Oyun kuruyor, asist yapıyor, gol atıyor. Ayrıca lider karakteri taşıyor."

Halil Akbunar ligde sezonu 9 gol 13 asistle tamamladı.
Halil Akbunar ligde sezonu 9 gol 13 asistle tamamladı.

"Salih, Efecan ve İrfan Can çok iyi oyuncular"

  • "Alanyasporlu Salih Uçan ve Efecan Karaca ile Fenerbahçeli İrfan Can çok iyi oyuncular. İrfan Can çok sakatlık yaşadı. Oynayamamak gerçekten kötü bir şey. Kimsenin sakatlanmasını istemem."

Salih Uçan sezonun en dikkat çeken ortaya performanslarından birine imza attı.
Salih Uçan sezonun en dikkat çeken ortaya performanslarından birine imza attı.

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