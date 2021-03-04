Spor Giresunspor 1970 Ruhuyla Süper Lig yolunda
FUTBOL FUTBOL

Giresunspor '1970 Ruhuyla' Süper Lig yolunda

TFF 1. Lig'de 25. hafta maçları öncesi en yakın rakibinin 3 puan önünde lider durumda bulunan Giresunspor, tarihinde ilk kez en üst seviye lige yükseldiği 1970-1971 dönemini örnek alarak '1970 Ruhuyla' sloganıyla başladığı sezonda hedefine emin adımlarla ilerliyor.

Haber Merkezi AA
Giresunspor 53 puanla zirvede yer alıyor.
Giresunspor 53 puanla zirvede yer alıyor.

Giresun'da 1967 yılında kurulan yeşil beyazlı kulüp, 4 sene sonra dönemin imkansızlıklarıyla mücadele ederek, birlik ve beraberlik içerisinde tüm şehrin kenetlenmesiyle en üst lige yükseldi.

Geçen yılın ağustos ayında yüksek borçla kulübü devralan başkan Hakan Karaahmet, imkanlar doğrultusunda bir kadro kurarak 1970-1971 sezonuna işaret etti.

Karaahmet, söz konusu sezonla ilgili ekibiyle çalışmalar yaparak '1970 Ruhuyla' sloganını oluşturdu. Ayrıca kulübün lisanlı ürün satışının yapıldığı Çotanakstore'da, üzerinde oyuncuların fotoğraflarının olduğu '1970 Ruhu' formalarının satışına başlandı.

Bunlara ek olarak 1970-1971 sezonunda forma giymiş oyuncular, 1970 ruhunun anlatılması için antrenmanlarda futbolcularla buluşturuldu. Bu uygulama halen devam ediyor.

Karaahmet: "Ruh çok önemli"

Kulüp başkanı Hakan Karaahmet yaptığı açıklamada, Giresunspor'un 1970-1971 sezonunda had safhada olan imkansızlıklar içerisinde en üst lige çıktığını vurguladı.

Dönemin zorluklarına rağmen güzel bir hava yakalanarak bugün Süper Lig adıyla oynanan en üst lige çıkıldığını anlatan Karaahmet, "Biz de aynı ruhu, aynı başarı hikayesini, o dönemki başarıyı yazanların ruhunu Giresunspor'da yaşatmaya çalışıyoruz. Çünkü ruh çok önemli. Futbol çok değişti, her şey gelişti ancak değişmeyen tek şey ruh. O dönemki ruhu takımımıza yaşatmaya çalışıyoruz ki Süper Lig yolunda aynı hisleri duysunlar" ifadelerini kullandı.

Karaahmet, 1970-1971 sezonunda oynamış oyuncuları bu sezon futbolcularla buluşturduklarını belirterek, o dönem Giresunspor'da ter dökmüş isimlerin yaşadıklarını, hislerini paylaştığını aktardı.

Lider Giresunspor'a yaraşır sponsor: GZT
SPOR
Lider Giresunspor'a yaraşır sponsor: GZT

Keleş: "1970 ruhunu canlandırdığımızı düşünüyorum"

Teknik direktör Hakan Keleş, sezon başından bu yana 1970 ruhunu takıma yansıtmaya çalıştıklarını kaydetti.

"Geçmişte oynayan futbolcu büyüklerimiz ile oyuncularımızın buluşmalarını sağladık. Bu konuda birçok aktivite yaptık" diyen Keleş, "O ruhu canlandırmak istedik. Sonuç olarak 1970 ruhunu canlandırdığımızı düşünüyorum. Uzun bir süredir lideriz. 1970 ruhunu tekrar gündeme getirdiğimizi düşünüyorum. O havayla inşallah Süper Lig'e çıkacağız ve o günleri tekrar yaşatacağız" diye konuştu.

Karaduman: "Herkesin içinde bir heyecan oluşmuş"

Takımın defans oyuncularından Sadi Karaduman, Giresun şehrinin 44 yıllık Süper Lig hasretine son vermek istediklerini dile getirdi.

Şehirdeki insanların mutluluğuna şahit olduklarını anlatan Karaduman, "Herkesin içinde bir heyecan oluşmuş. İnşallah bu hasrete son verip, şampiyonluğu kutlayacağız. Biz hep '70'li yılların ruhuyla' diyoruz, yani 70'li yıllardan sonra Süper Lig'e yükselmek apayrı bir şey" şeklinde konuştu.

Giresun'un çok büyük bir Süper Lig özlemi olduğunu vurgulayan Karaduman, "Belki 50-60 yaşında abilerimiz Süper Lig'i çocukluğunda görmüş. Onlara bu mutluluğu tekrar yaşatırsak, ne mutlu bize. Çok güzel bir stat da kazandırıldı bu yıl. Yani burası her şeyiyle Süper Lig'e hazır" değerlendirmesinde bulundu.

  • Kurulduğu 1967 yılından 4 sene sonra 1970-1971 sezonunda bir alt ligden Türkiye'deki en üst seviye lige yükselen ve üst üste 6 sezon (1971-1972, 1972-1973, 1973-1974, 1974-1975, 1975-1976, 1976-1977) mücadele eden Karadeniz temsilcisi, 1977'den bu yana Süper Lig'e hasret durumda.

Süper Lig yolunda son 10 hafta
SPOR
Süper Lig yolunda son 10 hafta

Abone Ol Google News
Tsunami uyarısı yapıldı

Tsunami uyarısı yapıldı

​Yeni Zelanda 8.1 büyüklüğündeki deprem ile sallandı.
Tablo ciddiyetini koruyor

Tablo ciddiyetini koruyor

Bakanlık kritik tabloyu açıkladı.
Bakan Akar kaza bölgesine gitti

​Akar ve Soylu, kaza bölgesinde incelemelerde bulunacak.

​HDP zihniyetinde değişen bir şey yok!

​Bingöl'den kalkan askeri helikopter düştü.

"​Bakan yapacağım dedikleri adamı CHP belediyesine müdür yaptılar."

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Akar'dan bilgi aldı.

​Kılıçdaroğlu'ndan 'ayıplı' istifa açıklaması.
Başsağlığı <br>mesajları yağdı

Başsağlığı
mesajları yağdı

​Türkiye'deki yabancı misyonlardan taziye mesajı.

​Bitlis'te yaralı askerlere yardım eden vatandaş konuştu.
Kadıköy'de <br>yine kazanamadı

Kadıköy'de
yine kazanamadı

F.Bahçe evinde Antalyaspor'la 1-1 berabere kaldı.

​5 yıldır 8. Kolordu Komutanlığını yürütüyordu.

'Çilingir' iş başında

'Çilingir' iş başında

​Trabzonspor, Bakasetas'ın golüyle 3 puanı aldı.

Bakan Hulusi Akar ve komutanlar kaza bölgesine gitti
Gündem

Bakan Hulusi Akar ve komutanlar kaza bölgesine gitti

Bingöl'den kalkan ve Bitlis yakınlarında kırıma uğrayan askeri helikopter kazası sonrası Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve kuvvet komutanları, incelemelerde bulunmak üzere bölgeye gitti. Akar yaptığı açıklamada, "Acımız çok büyük, milletçe derin üzüntü içindeyiz. İlk bilgiler ve görgü tanıkları ifadelerine göre kazanın ani değişim gösteren olumsuz hava şartları nedeniyle meydana geldiği değerlendiriliyor" dedi.
Antalyaspor-Fenerbahçe maçında tartışılan pozisyon: Penaltı mı, değil mi?
Spor

Antalyaspor-Fenerbahçe maçında tartışılan pozisyon: Penaltı mı, değil mi?

Fenerbahçe, Süper Lig'in 28. haftasında Antalyaspor ile karşılaşıyor. Konuk ekibin 1-0 önde olduğu dakikalarda tartışmalı bir pozisyon yaşandı. Amilton'un Novak'ın müdahalesiyle yerde kaldığı pozisyonda Antalyasporlu futbolcular penaltı beklerken hakem Ümit Öztürk oyunu devam ettirdi. VAR Hakemi Volkan Bayarslan ise bu pozisyon için uyarıda bulunmadı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan helikopter kaza açıklaması: Ailelere ve TSK'ya başsağlığı diledi
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan helikopter kaza açıklaması: Ailelere ve TSK'ya başsağlığı diledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan 11 askerimiziz şehit olduğu, 2 askerimizin de yaralandığı olayla ilgili Milli Savunma Bakanı Akar'dan bilgi aldı. Kazanın duyulduğu ilk andan itibaren arama kurtarma çalışmalarını yakından takip eden Erdoğan, şehitlere rahmet, ailelere ve TSK'ya başsağlığı diledi. Erdoğan, Korgeneral Osman Erbaş'ın oğlu Yiğitalp Erbaş ile telefonda görüşerek taziyelerini iletti.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.