Giresunspor-İstanbulspor: 3-2

Süper Lig'de küme düşme hattında yer alan iki takımın maçında Giresunspor ile İstanbulspor karşı karşıya geldi.

Çotanak Stadyumu'nda oynanan mücadele ev sahibi ekibin 3-2 üstünlüğüyle sona erdi.

Giresunspor'a galibiyeti getiren golleri Alper Uludağ, Jorman Campuzano ve Robert Mejia kaydetti.

İstanbulspor'un golleri Valon Ethemi ve Jetmir Topalli'den geldi.

Konuk ekipte Adi Mehremic, 30. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart gördü.

Giresunspor bu galibiyetin ardından puanını 12'ye yükseltti. İstanbulspor ise 8 puanda kaldı.

SPOR ÖZET | Ümraniyespor - Alanyaspor: 3-1

Giresunspor-İstanbulspor maç özetini izlemek için tıklayın.

Giresunspor-İstanbulspor maç özeti:

17. dakikada İstanbulspor öne geçti. Muammer Sarıkaya'nın kendi yarı sahasından defansın arkasına attığı uzun topta Ethemi, ceza sahasında Giresunspor kalecisi Onurcan Piri ile karşı karşıya kaldı. Ethemi'nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1

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36. dakikada Borja Sainz'ın sol kanattan yaptığı ortada, savuma topu uzaklaştırmak isterken oluşan karambolde en son topa Campuzano kafa ile vurdu. Meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.

45+2. dakikada Giresunspor'un beraberlik golü geldi. Bajic, sol çaprazda Alper Uludağ'a topu aktardı. Alper Uludağ'ın yerden sert şutunda top ağlara gitti. 1-1

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 sona erdi.

48. dakikada Borja Sainz, İstanbulspor ceza sahasına girmeden yerden topu arkadaşı Campuzano'ya aktardı. Bu oyuncunun yaklaşık 25 metreden yaptığı sert vuruşunda top, kaleci Jensen'in müdahalesine rağmen köşeden ağlara gitti. 2-1

56. dakikada Kuwas, İstanbulspor ceza sahası ön çizgisi üzerinde Mejia'ya yerden pasını aktardı. Mejia, kontrol ederek düzelttiği topa sert vurdu ve meşin yuvarlak ağlara gitti. 3-1

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87. dakikada Ethemi'nin sol kanattan yaptığı ortada Onurcan Piri'nin elinden kaçırdığı top Topalli'nin önünde kaldı ve bu oyuncu meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi. 3-2

Karşılaşma ev sahibi ekibin 3-2'lik üstünlüğüyle sona erdi.







