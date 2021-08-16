Galatasaray Marcao'nun skandal hareketinin damga vurduğu maçta kazandı

Süper Lig'in şampiyonluk adaylarından Galatasaray, GZT Giresunspor'u deplasmanda 2-0 mağlup etti. Sarı kırmızılıların gollerini Diagne ve Cicaldau (P) attı.
Maçtan dakikalar;
7. dakikada topla buluşan Balde’nin ceza sahası dışından sert şutu yandan dışarı çıktı.
GOL!
- 31. dakikada Taylan’ın uzun pasında savunma arkasına sarkan Feghouli’nin şutunda kaleciden dönen topu Diagne boş ağlara gönderdi. 0-1
37. dakikada Boey ceza sahası içinde Hüsemettin Tut’un müdahalesiyle ceza sahasında yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi.
39. dakikada beyaz noktanın başına gelen Diagne’nin şutunda kaleci Okan gole izin vermedi.
44. dakikada ceza sahası içinde Diagne, Hüsamettin tarafından düşürülünce hakem Erkan Özdamar bir kez daha penaltı noktasını gösterdi.
GOL!
- 45+2. dakikada penaltı için topun başına geçen Cicaldau meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 0-2
Galatasaray, saha içi olaylarının yaşandığı maçta; ligin yeni ekiplerinden GZT Giresunspor'u 2-0 mağlup etti pic.twitter.com/POkAr0zYi3
Galatasaray, saha içi olaylarının yaşandığı maçta; ligin yeni ekiplerinden GZT Giresunspor'u 2-0 mağlup etti pic.twitter.com/POkAr0zYi3— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) August 16, 2021