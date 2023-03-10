1'inci Lig'de şampiyonluğun güçlü adaylarından Yılport Samsunpor, Hüseyin Eroğlu’nun göreve gelmesiyle birlikte çıktığı 18 karşılaşmada 11 galibiyet, 6 beraberlik ve 1 kez de mağlubiyet aldı. Kırmızı-beyazlıların son 15 maçtır da bileği bükülmüyor.