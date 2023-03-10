Giresunspor-Karagümrük
Süper Lig'in 25.haftasında Giresunspor evinde Karagümrük'ü konuk etti. Mücadele 2-2 sona erdi. Ev sahibi Giresunspor'un kazanamama serisi 9 maça çıkmış oldu.
Giresunspor'un gollerini 20.dakikada penaltıdan Bajic penaltıdan ve 39.dakikada Sainz attı. Konuk, Karagümrük'ün gollerini 45.dakikada Levent ile 58.dakikada penaltıdan Borini attı.
Alınan bu sonuçla birlikte Karagümrük puanını 30'a çıkartırken, Giresunspor 23 puana yükseldi. Giresunspor gelecek haftayı maç oynamadan BAY geçerken, Karagümürük evinde Başakşehir'i konuk edecek.
Giresunspor-Karagümrük maç özeti
19. dakikada Mejia’nın sol kanattan ceza sahasına yaptığı ortaya Biraschi’nin eline çarpmasının ardından hakem Kadir Sağlam penaltı noktasını gösterdi.
20. dakikada penaltıyı kullanan Bajic, sol ayağının içiyle vurarak topu ağlarla buluşturdu. 1-0
39. dakikada topla birlikte ceza sahasına giren Bajic’in, pasında Sainz, hiç beklemeden yaptığı vuruşta topu ağlara gönderdi. 2-0
45. dakikada Borini’ye yapılan faul sonrası Karagümrük serbest vuruş kazandı. Topun başına geçen Münir’in şutu filelere gitti. 2-1