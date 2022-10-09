Giresunspor'dan VAR çıkışı: Bizim maçlarda olmasın

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Onur Şener açıklaması: Meselenin takipçisi olacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstanbul Resim ve Heykel Müzesi Açılış Töreni’nde önemli açıklamalarda bulundu. Ankara’da bir eğlence mekanındaki istek parça olayında çıkan tartışma sonucunda öldürülen Müzisyen Onur Şener cinayetiyle ilgili konuşan Erdoğan, "Bu elim istismar etmek bunu siyasete alet etmek, ne ahlaki, ne insani ne de vicdanidir. Fillerin gereken cezayı alması için durumun takipçisi olacağız." dedi.