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Giresunspor'dan VAR çıkışı: Bizim maçlarda olmasın

Giresunspor Kulübü, Video Yardımcı Hakem Sistemi'nin (VAR) kendi maçlarında kullanılmaması için Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuru yapacak.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Giresunsporun VAR açıklaması
Giresunspor-Beşiktaş maçını hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetti.

Giresunspor'dan Beşiktaş karşısında ofsayt nedeniyle iptal edilen golle ilgili dikkati çeken bir açıklama geldi.

Kulübün resmi sitesinden yapılan açıklamada, Türkiye Futbol Federasyonu ve Merkez Hakem Kurulu'na kendi maçlarında VAR'ın kullanılmaması için başvuru yapılacağı bildirildi.

Giresunspor'un açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

  • "Bitexen Giresunspor Kulübü olarak, bundan sonraki maçlarımızın VAR sistemi uygulanmadan oynanması için Türkiye Futbol Federasyonu ve Merkez Hakem Kuruluna başvuruda bulunacağımızı kamuoyuna bildiririz. Ülkemizde kullanılmaya başladığı günden beri, asıl amacı telafisi mümkün olmayan, oyunun sonucuna etki edecek büyük hatalarda devreye girerek hatayı düzeltmek olan sistemin ne yazık ki farklı amaçlara evrildiğini, oyunu adaletten daha da uzaklaştırdığını hep birlikte tecrübe etmiş bulunmaktayız. Avrupa liglerindeki uygulamalardan çok uzakta bir şekilde uygulanan bu VAR sisteminin, teknolojinin imkanlarından daha çok faydalanarak doğru kullanımı bulunana kadar kullanılmaması gerektiği fikri tüm Anadolu kulüplerinde baş göstermiştir. Bu bağlamda kulüp olarak maçlarımızın VAR sistemi uygulanmadan oynanması için 10 Ekim Pazartesi günü sunacağımız dilekçe ile Türkiye Futbol Federasyonu ve Merkez Hakem Kuruluna başvuruda bulunacağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız."

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