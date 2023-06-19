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Spor

Gökhan Gönül futbolu bıraktı

Son olarak Rizespor forması giyen Gökhan Gönül, profesyonel futbolculuk kariyerini sonlandırdığını açıkladı.

14:10 . 19/06/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Gökhan Gönül hem Fenerbahçe'de hem de Beşiktaş'ta şampiyonluk yaşamıştı.

Gökhan Gönül hem Fenerbahçe'de hem de Beşiktaş'ta şampiyonluk yaşamıştı.

Gökhan Gönül, 38 yaşında kramponlarını astı. Fenerbahçe ile 2, Beşiktaş ile de 1 Süper Lig şampiyonluğu yaşayan ve tecrübeli futbolcu, emeklilik kararını sosyal medya hesabından duyurdu.


Gökhan Gönül yaptığı açıklamada, "Hayallerimin çok ötesinde yaşadığım 25 yıllık futbol hayatım için artık veda zamanı. Bir futbolcu olarak, duygularımı, hatalarımı, heyecanımı çok yoğun yaşadığım bu 25 yılın ardından söyleyecek çok söz, seçmekte zorlandığım yüzlerce anı var. Bugün sadece, en samimi haliyle sizlere veda etmek istedim" ifadelerini kullandı.


Açıklamasında, kariyerini geçirdiği kulüplere teşekkür eden Gökhan Gönül, şu ifadelere yer verdi:


"Elimi ilk tutan Bursa Yolspor'daki hocalarımdan başlayarak, Gençlerbirliği, Hacettepe, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Çaykur Rizespor'daki tüm yol arkadaşlarıma emekleri için teşekkür eder, başkanlarıma bana bu camiaların değerli formalarını giyme imkanı tanıdıkları için şükranlarımı sunarım. Konuşmayı sevmeyen biri olmam nedeniyle zaman zaman zorluk çıkardığım tüm basın mensubu arkadaşlarıma, emekleri için teşekkür ederim. Zorlu çalışma koşullarına rağmen bana karşı anlayışınızı hiç eksik etmediniz, sağ olun. Hep yanımda olan aileme, dostlarıma, tüm futbol emekçilerine ayrıca teşekkür ederim."


"En özel teşekkürü, sona sakladım" sözlerinin de yer aldığı açıklama şöyle sürdü:


"Formayı her giydiğimde elimden geleni yaptım, ter döktüm, yeri geldi kanım döküldü. Hatalar yaptım, kırdım, kırıldım, yeniden başladım. Bugün geride kalan 25 yılıma bakarak, tüm kalbimle üzerimde emeği olan tüm taraftarlara teşekkür etmek istiyorum. Tüm samimiyetimle, varlığınız, desteğiniz, kızdığınızda gösterdiğiniz samimi tepkiniz için içtenlikle teşekkür ediyorum. Hepsi bu 25 yılın kendime sakladığım en güzel mirasıdır. Futbolu çok seven, futboldan kopamayan biri olarak, yeniden görüşmek dileğiyle."





#Gökhan Gönül
#Beşiktaş
#Fenerbahçe
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