Gökhan Gönül Süper Lig'de en beğendiği sağ beki açıkladı

Kariyerini Rizespor'da sürdüren Gökhan Gönül, TRT Spor'un sorularını yanıtladı.

"Keyifli bir derbi olsun"

Hem Fenerbahçe hem de Beşiktaş ile şampiyonluk yaşayan 36 yaşındaki futbolcu, pazar günü oynanacak derbiyle ilgili renk vermedi. Gökhan Gönül keyifli bir derbi olması dileğinde bulundu.

"Galatasaray'dan resmi teklif almadım"

Galatasaray'dan hiç transfer teklifi almadığını söyleyen Gönül, "Birçok konuşmalar olabiliyor, insanlar da bunu teklif yapıldı olarak algılıyor. Galatasaray'dan hiç resmi teklif almadım. Önemli olan kısım bence resmi olan teklif" dedi.

"Sağ bekte en iyisi Rosier"

"Süper Lig'de en beğendiğin sağ bek kim?" sorusuna da cevap veren Gökhan Gönül, "Şu an en iyi sağ bek bence Valentine Rosier" cevabını verdi.

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