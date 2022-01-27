Spor Gomis 1,5 yıllık sözleşme istiyor
FUTBOL FUTBOL TRANSFER

Gomis 1,5 yıllık sözleşme istiyor

Takviye harekatına başlayan Galatasaray’da Bafetimbi Gomis transferi netleşmek üzere. Sarı-kırmızılı yönetim, 6 aylık dönemde 36 yaşındaki oyuncunun son durumunu görüp buna göre kontrat uzatmak isterken, yıldız isim 1,5 yıllık sözleşmede diretiyor. Torrent ise transfere onay verdi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Gomis 1,5 yıllık sözleşme istiyor
Al Hilal formasıyla çıktığı 147 maçta 107 gol attı.

Galatasaray, Suudi Arabistan ekibi Al Hilal ile yollarını ayıran Bafetimbi Gomis ile görüşmeleri sürdürüyor. Başkan Burak Elmas’ın da görüştüklerini açıkladığı Fransız golcü için teknik direktör Domenec Torrent’in raporu bekleniyordu. İspanyol çalıştırıcı, yıldız oyuncu için yönetime olumlu rapor verdiği öğrenildi.

Dün statta yapılan idman öncesinde Burak Elmas ile toplantı yapan Torrent, takımda Gomis gibi tecrübeli isimlere ihtiyacı olduğunu belirttiği gelen haberler arasında yer aldı.

İspanyol teknik adam, 36 yaşındaki oyuncunun transfer edilmesi halinde Halil Dervişoğlu’nu forvet arkasına çekmeyi ve iki futbolcuyu birlikte oynatmayı planladığı belirtildi.

Dirsek teması devam ediyor

Burak Elmas ve yönetimi, Bafetimbi Gomis’in menajeriyle görüşmelere devam ediyor. 36 yaşındaki yıldız forvet, sarı-kırmızılı kulüpten 1,5 yıllık kontrat talep etti. Galatasaray yönetimi ise yarım sezonluk bir kontratla masaya oturdu. Uzun zaman Avrupa futbolundan uzak kalan Gomis’in önce performansını görmek isteyen yönetim, kısa süreli sözleşmeyle oyuncuyu denemek istiyor. Maaş konusunda da görüşmelerin sürdüğü ve henüz orta noktada buluşulamadığı öğrenildi.

Gomis'in menajeri açıkladı: "Galatasaray'a kapımız açık"
SPOR
Gomis'in menajeri açıkladı: "Galatasaray'a kapımız açık"

Antalyaspor iddiası

Süper Lig’de düşme potasında bulunan, sıkıntılı günler geçiren ve kadrosunu güçlendirmeyi planlayan Antalyaspor’un da Bafetimbi Gomis ile temasa geçtiği iddia edildi. Galatasaray ile Süper Lig’de gol krallığı yaşayan Fransız oyuncunun ise kırmızı-beyazlılardan düşünmek için süre istediği öne sürüldü.

  • Süper Lig’in 2017/18 sezonunda Galatasaray formasıyla çıktığı 33 maçta 29 kez rakip ağları sarsarak gol kralı olan ve şampiyonluk yaşayan 36 yaşındaki forvet, akabinde 6 milyon euro bonservis bedeliyle Suudi Arabistan’ın yolunu tutmuştu. Al Hilal’de 147 maça çıkan Gomis, 107 gol atarken, 16 da asist yaptı.

Bu gönderiyi Instagram'da gör

Spor (@spor)'in paylaştığı bir gönderi

Bozkırın ortasındaki vaha

Bozkırın ortasındaki vaha

Beyazlar ortasında görenler hayran kalıyor.
Doktor çiftinkanlı takı kavgası

Doktor çiftin
kanlı takı kavgası

​'Vur hepsini vur' diyen gelin ve babasının 8 yıl hapsi isteniyor.
Küresel enflasyondadikkat çeken artış

'Küresel enflasyonda
dikkat çeken artış'

​Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'ndan kritik enflasyon mesaj.

​Ülkeye milyon dolarlar kazandırıyor.

Arkadaşı üzerine dezenfektan döküp ateşe vermişti.

​Bozulan yüzlerce İETT otobüsü ve kar küreme aracı trafiği kilitledi.

​Motokuryeden 'insanlık ölmemiş' dedirten hareket.

​Suriye'deki kamplarda insanlık dramı yaşanıyor.

Yasa çıktı, bakanlık yeni genelge ile açıkladı.

Balıkesir'in Karesi ilçesinde korku dolu gece.

​Kafesi parçalayıp başka bir köpeği boğarak öldürdü.

​Beşiktaş eski yöneticisi ve sunucu Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu silahlı saldırıda hayatını kaybetti.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.