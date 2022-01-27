Gomis 1,5 yıllık sözleşme istiyor

Galatasaray, Suudi Arabistan ekibi Al Hilal ile yollarını ayıran Bafetimbi Gomis ile görüşmeleri sürdürüyor. Başkan Burak Elmas’ın da görüştüklerini açıkladığı Fransız golcü için teknik direktör Domenec Torrent’in raporu bekleniyordu. İspanyol çalıştırıcı, yıldız oyuncu için yönetime olumlu rapor verdiği öğrenildi.

Dün statta yapılan idman öncesinde Burak Elmas ile toplantı yapan Torrent, takımda Gomis gibi tecrübeli isimlere ihtiyacı olduğunu belirttiği gelen haberler arasında yer aldı.

İspanyol teknik adam, 36 yaşındaki oyuncunun transfer edilmesi halinde Halil Dervişoğlu’nu forvet arkasına çekmeyi ve iki futbolcuyu birlikte oynatmayı planladığı belirtildi.

Dirsek teması devam ediyor

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Burak Elmas ve yönetimi, Bafetimbi Gomis’in menajeriyle görüşmelere devam ediyor. 36 yaşındaki yıldız forvet, sarı-kırmızılı kulüpten 1,5 yıllık kontrat talep etti. Galatasaray yönetimi ise yarım sezonluk bir kontratla masaya oturdu. Uzun zaman Avrupa futbolundan uzak kalan Gomis’in önce performansını görmek isteyen yönetim, kısa süreli sözleşmeyle oyuncuyu denemek istiyor. Maaş konusunda da görüşmelerin sürdüğü ve henüz orta noktada buluşulamadığı öğrenildi.

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Antalyaspor iddiası

Süper Lig’de düşme potasında bulunan, sıkıntılı günler geçiren ve kadrosunu güçlendirmeyi planlayan Antalyaspor’un da Bafetimbi Gomis ile temasa geçtiği iddia edildi. Galatasaray ile Süper Lig’de gol krallığı yaşayan Fransız oyuncunun ise kırmızı-beyazlılardan düşünmek için süre istediği öne sürüldü.

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Süper Lig’in 2017/18 sezonunda Galatasaray formasıyla çıktığı 33 maçta 29 kez rakip ağları sarsarak gol kralı olan ve şampiyonluk yaşayan 36 yaşındaki forvet, akabinde 6 milyon euro bonservis bedeliyle Suudi Arabistan’ın yolunu tutmuştu. Al Hilal’de 147 maça çıkan Gomis, 107 gol atarken, 16 da asist yaptı.