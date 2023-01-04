Spor Gomis attığı golü takım arkadaşına hediye etti
FUTBOL FUTBOL

Gomis attığı golü takım arkadaşına hediye etti

Galatasaray'ın Ankaragücü'nü ağırladığı maçta takımının ikinci golünü atan Gomis, yaşadığı sevinci gündem oldu. Tecrübeli golcü yedek kulübesine gelerek takım arkadaşının formasını gösterdi. Detayları haberimizin içerisine bulabilrsiniz.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Gomis attığı golü takım arkadaşına hediye etti
Gomis'in yaşadığı gol sevinci

Galatasaray kendi evinde Ankaragücü'nü ağırlıyor. Sarı-kırmızılı ekip geriye düştüğü maçta Gomis'in golüyle öne geçti.

Torreira'ya hediye etti

  • Yıldız golcü attığı golden sonra anneannesini kaybeden takım arkadaşı Lucas Torreira'ya hediye etti.

Gomis attığı golden sonra Lucas Torreira'nın formasını gösterdi.
Gomis attığı golden sonra Lucas Torreira'nın formasını gösterdi.

Dün izin almıştı

Uruguaylı yıldız isim Torreira'nın ailevi sorunlar nedeniyle izin alıp ülkesine gittiği Galatasaray tarafından açıklanmıştı. Yıldız ismin Fenerbahçe maçında oynaması bekleniyor.
Aslan liderliği bırakmıyor

Aslan liderliği bırakmıyor

Galatasaray, Ankaragücü'nü 2-1 mağlup etti ve liderliğini devam ettirdi.
Konyada kazanan çıkmadı

Konya'da kazanan çıkmadı

​Ev sahibi ekip iki kez öne geçtiği maçta kazanamadı.
Selçuk İnan ilk galibiyetini aldı

Selçuk İnan
ilk galibiyetini aldı

​Selçuk İnan galibiyetle tanıştı
Andrea Pirlo'dan <br>dikkat çekici galibiyet

Andrea Pirlo'dan
dikkat çekici galibiyet

​Fatih Karagümrük, Kayseri deplasmanından galibiyetle ayrıldı.
Katar'da da kullanılmıştı

Katar'da da kullanılmıştı

​İspanya Süper Kupası'nda Yarı-Otomatik Ofsayt Sistemi kullanılacak.
Yalanlama geldi

Yalanlama geldi

​Ronaldo'nun sözleşmesindeki özel madde konusunda açıklama geldi.
'Bu durum komik'

'Bu durum komik'

Vitor Pereira'dan Jorge Jesus itirafı
VAR hakemi<br>merak ediliyordu

VAR hakemi
merak ediliyordu

​Galatasaray-Ankaragücü maçında Ceylan ve Öğretmenoğlu görevli olacak.
'Bütün maçlar açıklanmalı'

'Bütün maçlar açıklanmalı'

​Şenol Güneş'ten VAR kayıtları yorumu.
Bonservisi alınacak

Bonservisi alınacak

​Şenol Güneş'in jokeri Tayfur Bingöl.
'VAR müdahale etmeliydi'

'VAR müdahale etmeliydi'

​Antalyaspor'un attığı gol için eski hakemler ne dedi?
'Doğru karar'

'Doğru karar'

Futbol yorumcuları Rossi'nin iptal edilen golünü değerlendirdi.
'Beşiktaş'ın adı <br>zirveye oynar'

'Beşiktaş'ın adı
zirveye oynar'

​Şenol Güneş, antrenmanda sık sık oyuncularını uyarıyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.