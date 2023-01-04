Gomis attığı golü takım arkadaşına hediye etti

Galatasaray kendi evinde Ankaragücü'nü ağırlıyor. Sarı-kırmızılı ekip geriye düştüğü maçta Gomis'in golüyle öne geçti.
Torreira'ya hediye etti
- Yıldız golcü attığı golden sonra anneannesini kaybeden takım arkadaşı Lucas Torreira'ya hediye etti.
Dün izin almıştı
Uruguaylı yıldız isim Torreira'nın ailevi sorunlar nedeniyle izin alıp ülkesine gittiği Galatasaray tarafından açıklanmıştı. Yıldız ismin Fenerbahçe maçında oynaması bekleniyor.
Gomis attığı golü, anneannesinin vefatı dolayısıyla Uruguay'a giden Torreira'ya armağan etti. pic.twitter.com/05GF6dvqEG
Gomis attığı golü, anneannesinin vefatı dolayısıyla Uruguay'a giden Torreira'ya armağan etti. pic.twitter.com/05GF6dvqEG— SPOR (@yenisafakspor) January 4, 2023