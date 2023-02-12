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Spor

Gomis enkazdan çıkarılan Ege'ye mesaj yolladı

Galatasaray'ın Fransız golcüsü Bafetimbi Gomis, Kahramanmaraş merkezli 10 ilimizi etkileyen depremlerde enkaz altından çıkarılan minik hayranı Ege'ye mesaj gönderdi.

11:04 . 12/02/2023 Pazar
AA
Bafetimbi Gomis, Ege ile bugün görüşeceğini açıkladı.

Bafetimbi Gomis, Ege ile bugün görüşeceğini açıkladı.

Hatay'da enkazdan kurtarılarak Mersin Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alınan Ege'nin üzerine örtülen Gomis forması, sarı-kırmızılı şapka ve eldivenleriyle çekildiği fotoğraf sosyal medyada yer aldı.


Söz konusu paylaşımları gören Gomis, Ege'nin ailesine ulaştı. Sosyal medya hesabından minik hayranının fotoğrafını paylaşan tecrübeli futbolcu, "Acıları paylaşarak azaltabiliriz. Dün gece Ege'ye ulaştık. Fakat kendisi uyuyordu, rahatsız etmedik, konuşamadık. Bugün görüşeceğiz inşallah. Dünden itibaren babası Yener kardeşim, aslan Ege yeğenim oldu. Gereken neyse yapılacaktır" ifadelerini kullandı.


#Galatasaray
#Gomis
#Deprem
2 saat önce
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Gomis enkazdan çıkarılan Ege'ye mesaj yolladı
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