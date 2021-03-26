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Görüşmeler başladı: ​Joachim Löw'den Fenerbahçe'ye açık kapı

Görüşmeler başladı: Joachim Löw'den açık kapı

Erol Bulut ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayıran Fenerbahçe'de hoca arayışları devam ediyor. Sezon sonuna kadar takımı çalıştıracak olan Emre Belözoğlu'nun ardından, kadroyu deneyimli bir isme bırakmak isteyen sarı-lacivertliler Joachim Löw'ü gündemine aldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Görüşmeler başladı: ​Joachim Löwden Fenerbahçeye açık kapı
Almanya Milli Takım Teknik Direktörü Joachim Löw, Euro 2021 sonrası görevini bırakacağını açıkladı.

Teknik direktör Erol Bulut ile yollarını ayıran ve sezon sonuna kadar takımı Sportif Direktör Emre Belözoğlu’na teslim eden Fenerbahçe, önümüzdeki sezon takımın başına Joachim Löw’ü getirmek istiyor.

Görüşmeler başladı

Sarı-lacivertli kulüple Löw’ün menajeri arasında görüşmelerin başladığı belirtildi. Deneyimli teknik adam, Avrupa Şampiyonası sonrasında Alman Milli Takımı'nı bırakacağını açıklamıştı.

  • Löw'den açık kapı
  • Alman teknik adama Fenerbahçe dışında İspanya’dan da ciddi teklifler olduğu öğrenilirken Löw de, kendisine talip olan kulüplerle ilgili olarak gelen soruya, “Menajerimin şu an ne yaptığını bilmiyorum. Ancak benim şu anda odak noktam Avrupa Şampiyonası. Sonrasında neler olacağını göreceğiz. Öncesinde hiçbir kulüple direkt olarak görüşmem” dedi.

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Erol Bulut ile yollar ayrıldı Emre Belözoğlu takımın başına geçti

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