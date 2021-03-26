Görüşmeler başladı: ​Joachim Löw'den Fenerbahçe'ye açık kapı Görüşmeler başladı: Joachim Löw'den açık kapı Erol Bulut ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayıran Fenerbahçe'de hoca arayışları devam ediyor. Sezon sonuna kadar takımı çalıştıracak olan Emre Belözoğlu'nun ardından, kadroyu deneyimli bir isme bırakmak isteyen sarı-lacivertliler Joachim Löw'ü gündemine aldı.

Haber Merkezi 26 Mart 2021, 09:04 Son Güncelleme: 26 Mart 2021, 09:21 Yeni Şafak