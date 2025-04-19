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Göztepe - Beşiktaş | Canlı skor - Canlı sonuç

Göztepe - Beşiktaş | Canlı skor - Canlı sonuç

16:1919/04/2025, Cumartesi
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Göztepe - Beşiktaş
Göztepe - Beşiktaş

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig 32. haftasında Göztepe'ye konuk oluyor. Saat 19.00'da başlayacak olan mücadele BeIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Göztepe - Beşiktaş maçının canlı anlatımına haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

Trendyol Süper Lig 32. haftasında Beşiktaş deplasmanda Göztepe ile karşı karşıya gelecek.


Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak olan mücadele saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşma BeIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Hakem Ozan Ergün düdük çalacak.


Son haftalarda istenilen sonuçları alamayan Beşiktaş, Avrupa kupalarına katılmak ve yeniden bir çıkış yapmak için 3 puanı hedefliyor.


Siyah-beyazlılar haftaya 48 puanla 5. sırada girerken İzmir ekibi 39 puanla 12. sırada yer alıyor.


GÖZTEPE - BEŞİKTAŞ MUHTEMEL 11'LER
Göztepe:
Lis, Taha Altıkardeş, Heliton, Bokele, Nielsen, Doğan Erdoğan, Dennis, İsmail Köybaşı, Matsuki, Kubilay Kanatsızkuş, Romulo.
Beşiktaş:
Mert Günok, Svensson, Paulista, Emirhan Topçu, Masuaku, Hadziahmetovic, Gedson, Arroyo, Rafa, Semih Kılıçsoy, Mustafa Hekimoğlu.

GÖZTEPE - BEŞİKTAŞ CANLI SKOR

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