66' Göztepe, Kubilay Kanatsızkuş ve İsmail Köybaşı ile ardarda gole çok yaklaştı. Romulo Cardoso'nun sağ çaprazdan ceza sahasına gönderdiği ortasında Kubilay Kanatsızkuş'ın kafa vuruşunu kaleci Mert Günok son anda topu köşeden çelmeyi başardı.

Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, Süper Lig'in 31. haftasında 1-0 mağlup oldukları TÜMOSAN Konyaspor maçının 11'ine göre 3 değişikliğe gitti. Tecrübeli teknik adam, sakatlıkları bulunan Koray Günter ve Juan ile Kubilay Kanatsızkuş'un yerine Bokele, Tjanic ve Emerson'u ilk 11'de görevlendirdi. Bulgar teknik adam ilk 11'ini Lis, Taha Altıkardeş, Heliton, Bokele, İsmail Köybaşı, Dennis, Doğan Erdoğan, Ogün Bayrak, Tijanic, Emerson, Romulo ile oluşturdu. Yedek kulübesinde ise Arda Özçimen, Emircan Seçgin, Victor Hugo, Matsuki, Ahmet Ildız, Kubilay Kanatsızkuş, Furkan Bayır, Nielsen, Nazım Sangare, Ege Yıldırım yer aldı.