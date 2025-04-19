Beşiktaş, Trendyol Süper Lig 32. haftasında Göztepe ile 1-1 berabere kaldı ve üçüncülük fırsatını tepti. Karşılaşmada siyah-beyazlıların golünü Rafa Silva atarken skoru İsmail Köybaşı belirledi. Göztepe - Beşiktaş maçının özetine haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.
Trendyol Süper Lig 32. haftasında Beşiktaş deplasmanda Göztepe ile karşı karşıya geldi. Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 beraberlikle sonuçlandı.
Karşılaşmada perdeyi açan golü 10. dakikada Rafa Silva kaydederken skoru belirleyen golü 46. dakikada İsmail Köybaşı attı.
Siyah-beyazlılarda sarı kart gören Arthur Masuaku, Hatayspor maçında cezalı duruma düştü.
Üçüncülük fırsatını tepen Beşiktaş, 49 puanla 5. sırada kaldı. Göztepe puanını 40 yaptı ve 10. sıraya yükseldi.
Bu sonuçla birlikte Göztepe'nin ligdeki galibiyet hasreti 11 maça çıktı.
Siyah-beyazlılar önümüzdeki hafta sahasında Hatayspor'u ağırlayacak. Göztepe, Başakşehir'i konuk edecek.
10' Chamberlain'in pasında savunma arkasına sarkan Rashica topu ceza sahası içerisine çevirdi. Rafa Silva gelişine yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi: 0-1.
13' Göztepe David Tijanic ile gole yaklaşıyor. Ceza sahası dışı sağ çaprazda David Tijanic kaleye uzak mesafeden gönderdiği sert şutunda top sol yan direkten döndü.
14' Ogün Bayrak'ın sağ kanattan ceza alanına gönderdiği ortasında arka direkte Emerson'un kafa vuruşu üstten auta gitti.
41' Rafa Silva nefis önüne aldı ve karşı karşıya pozisyonda topu ağlara gönderdi fakat gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.
İKİNCİ YARI
46' Sağ kanatta korner çizgisi yakınlarında Doğan Erdoğan, Mustafa Hekimoğlu'ndan sıyrılarak ceza sahasına gönderdiği ortasında Oxlade-Chamberlain kafa ile uzaklaştırmak istediği topta ceza sahası sol çaprazda İsmail Köybaşı gelişine havada şık makas vuruşu ile topu ağlara gönderdi: 1-1.
62' Gedson Fernandes'in ara pasında ceza sahası sol çaprazda kaleci ile karşı karşıya kalan Alex Oxlade-Chamberlain'in plase vuruşunda kaleci Mateusz Lisson anda topu çelmeyi başardı.
66' Göztepe, Kubilay Kanatsızkuş ve İsmail Köybaşı ile ardarda gole çok yaklaştı. Romulo Cardoso'nun sağ çaprazdan ceza sahasına gönderdiği ortasında Kubilay Kanatsızkuş'ın kafa vuruşunu kaleci Mert Günok son anda topu köşeden çelmeyi başardı.
90' Göztepe Romulo ile gole yaklaştı. Ogün Bayrak'ın sağ kanattan ceza alanına gönderdiği ortasında arka direkte Kubilay Kanatsızkuş'un indirdiği topta altıpasta Romulo'nun vuruşunda kaleci Mert Günok topu çelip sahip olmayı başardı.
GÖZTEPE - BEŞİKTAŞ MAÇ ÖZETİ
Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, Süper Lig'in 31. haftasında 1-0 mağlup oldukları TÜMOSAN Konyaspor maçının 11'ine göre 3 değişikliğe gitti. Tecrübeli teknik adam, sakatlıkları bulunan Koray Günter ve Juan ile Kubilay Kanatsızkuş'un yerine Bokele, Tjanic ve Emerson'u ilk 11'de görevlendirdi. Bulgar teknik adam ilk 11'ini Lis, Taha Altıkardeş, Heliton, Bokele, İsmail Köybaşı, Dennis, Doğan Erdoğan, Ogün Bayrak, Tijanic, Emerson, Romulo ile oluşturdu. Yedek kulübesinde ise Arda Özçimen, Emircan Seçgin, Victor Hugo, Matsuki, Ahmet Ildız, Kubilay Kanatsızkuş, Furkan Bayır, Nielsen, Nazım Sangare, Ege Yıldırım yer aldı.
Beşiktaş ile Göztepe, Süper Lig'de 58. kez karşı karşıya geldi. İki takım arasında geride kalan 57 maçtan 30'unu siyah-beyazlı futbol takımı, 11'ini Göztepe kazandı, 16 müsabaka da berabere sonuçlandı.
Göztepe ve Beşiktaşlı taraftarlar maça büyük ilgi gösterdi. Tribünlerde boşluk kalmadı. Göztepe, sahaya "Her Kurban Lösemili Çocuklara Can" pankartıyla çıktı.