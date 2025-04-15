Göztepe-Beşiktaş maçının biletleri fiyatları belli oldu

Göztepe’nin Trendyol Süper Lig’in 32. haftasında Beşiktaş’ı konuk edeceği zorlu müsabakanın biletleri yarın saat 11.00’de satışa çıkacak.
Trendyol Süper Lig’in 32. haftasında Göztepe, 19 Nisan Cumartesi günü Beşiktaş’ı konuk edecek. Gürsel Aksel Stadyumu’nda oynanacak müsabaka saat 19.00’da başlayacak. Zorlu karşılaşmanın biletleri yarın saat 11.00 itibarıyla Passolig sistemi üzerinden taraftarın alımına sunulacak.
Öte yandan bu müsabaka özelinde kombine sahipleri, kombinelerini yalnızca sarı-kırmızılı kulübe transfer edebileceği ifade edildi.