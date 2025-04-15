Beşiktaş'ta Göztepe mesaisi başladı

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş deplasmanda Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından hazırlıklarına devam etti.
Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Göztepe ile 19 Nisan Cumartesi günü deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş, bir günlük iznin ardından hazırlıklarına devam etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki idman, 1 saat 15 dakika sürdü.
5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla başlayan antrenman, dar alanda oynanan çift kale maçlarla sona erdi. Siyah-beyazlı ekip, hazırlıklarına yarın devam edecek.