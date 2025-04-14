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Beşiktaş olaylar hakkında soruşturma başlattı

Beşiktaş olaylar hakkında soruşturma başlattı

20:3414/04/2025, Pazartesi
G: 14/04/2025, Pazartesi
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Beşiktaş JK
Beşiktaş JK

Beşiktaş Kulübü, 2025 Yılı 1'inci Olağan Divan Kurulu Toplantısı'nda yaşanan olaylar hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Beşiktaş Kulübü, 2025 Yılı 1'inci Olağan Divan Kurulu Toplantısı'nda yaşanan olaylar hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı.


Siyah-beyazlılardan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Divan Kurulumuzun 2025 Yılı 1. Olağan Toplantısı'nda, kulübümüzün kültürü ve değerleriyle hiçbir şekilde bağdaşmayan ve camiamızın her bir ferdini derinden üzen olayla ilgili olarak Disiplin Kurulumuz tarafından soruşturma başlatılmıştır.


Disiplin Kurulumuzun soruşturması kapsamında söz konusu olaya dair kamera görüntüleri detaylıca incelenerek olayda dahli bulunan kişiler hakkında tüzüğümüzün hükümlerine göre yapılacak işlemlerle ilgili gelişmeler iletişim kanallarımızdan camiamızla ve kamuoyuyla paylaşılacaktır."






#Beşiktaş
#Beşiktaş 2025 Yılı 1'inci Olağan Divan Kurulu
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