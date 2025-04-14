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Beşiktaş'ın savunması çöktü!

Beşiktaş'ın savunması çöktü!

11:1614/04/2025, Pazartesi
IHA
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Beşiktaş son olarak sahasında Başakşehir'e 2-0 yenildi.
Beşiktaş son olarak sahasında Başakşehir'e 2-0 yenildi.

Trendyol Süper Lig’de oynadığı son 5 maçın 3’ünü kaybeden Beşiktaş’ın savunması da çöktü. Bu süreçte ağlarında tam 7 gol gören siyah-beyazlılar, ‘ligin en az gol yiyen ikinci takımı’ ünvanını da kaybetti.

Trendyol Süper Lig’de matematiksel olarak şampiyonluk şansını yitiren Türkiye Kupası’ndan elenerek Avrupa’ya direkt gitme hedefini de kaybeden Beşiktaş, Başakşehir karşısında aldığı mağlubiyetle sezonu üçüncü sırada bitirme şansını da zora soktu. Ligde üçüncü basamaktaki Samsunspor’un puan kaybettiği haftada rakibini yakalama şansını değerlendiremeyen siyah-beyazlıların, bir alt sırasındaki Eyüpspor’la arasındaki puan farkı da 1’e düştü.


Son 5 haftada 7 gol yedi


Süper Lig’de oynadığı son 5 maçta 3 mağlubiyet, 1 beraberlik ve 1 galibiyet alan Beşiktaş’ta savunma hattı da başarısız bir görüntü çizdi. Söz konusu süreçte ağlarında tam 7 gol gören Kartal, ‘ligin en az gol yiyen ikinci takımı’ ünvanını da kaybetti. Beşiktaş, bu 5 müsabakada Gaziantep FK ve Başakşehir’den 2’şer, Konyaspor, Kasımpaşa ve Galatasaray’dan da 1’er gol yedi. Siyah-beyazlı takım, ligde 16 ve 26. haftalar arasında oynadığı 11 karşılaşmada ise rakiplerine yalnızca 8 kez gol izni vermişti.


Solskjaer siyahla beyaz gibi


Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer’in, ligdeki ilk 5 maçı ile son 5 maçı arasında siyahla beyaz kadar fark var. Solskjaer, siyah-beyazlı takımla Süper Lig’e hızlı bir giriş yapmış ve çıktığı ilk 5 mücadelede 4 galibiyet, 1 beraberlik elde etmişti. Norveçli teknik adam idaresindeki Kartal da bu dönemde filelerinde yalnızca 3 gol gördü. 52 yaşındaki çalıştırıcının ligdeki son 5 karşılaşmasında ise işler tersine döndü. 3 mağlubiyet, 1 beraberlik ve 1 galibiyetle yalnızca 4 puan alınan bu süre zarfında Beşiktaş, tam 7 gol yedi.


Paulista geldi Uduokhai gitti


Kara Kartal’ın Brezilyalı stoperi Gabriel Paulista, sakatlığı sebebiyle uzun süre sahalardan uzak kaldı. Tam 12 lig müsabakasında görev alamayan tecrübeli futbolcu, 27. haftadaki Gaziantep FK mücadelesiyle takıma geri döndü. Beşiktaş, Paulista’nın sakatlığını atlatmasının sevinci yaşanırken bu kez Felix Uduokhai’yi kaybetti. Sağ ayak bileğinde yırtık oluşan Alman oyuncunun sezonun geri kalanında forma giymesi beklenmiyor. Kötü günler geçiren siyah-beyazlılar, üst üste gelen bu sakatlıklar sebebiyle de savunma hattını oturtmakta zorluk çekti.



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