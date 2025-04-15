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Göztepelilerden Cemil Tugay'a pankartlı tepki

Göztepelilerden Cemil Tugay'a pankartlı tepki

14:0715/04/2025, Salı
AA
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Göztepe taraftarının üst geçide astığı pankart
Göztepe taraftarının üst geçide astığı pankart

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin taraftar grupları, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'a sezon başında verdiği sözleri tutmadığı gerekçesiyle pankartlı tepki gösterdi.

Göztepe taraftar grupları, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay'a yönelik hazırladıkları pankartı Güzelyalı semtindeki Göztepe Şehit Kerem Oğuz Erbay Güzelyalı Yaya Üst Geçidi'ne astı.


Pankarta "Sözünü tutmayan başkan Cemil Tugay, Göztepe taraftarına verdiğin sözleri tutana kadar karşında olmaya devam edeceğiz. Herkes unutur GözGöz unutmaz" yazıldığı görüldü.


Taraftar gruplarının açıklamasında ise seçim sürecinde Tugay ve Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu ile yapılan görüşmelerde sezon içinde deplasman maçlarına destek verileceğinin söylendiği belirtildi.

Cemil Tugay & Mehmet Sepil




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