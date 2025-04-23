Göztepe Trabzonspor maçına hazır

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Göztepe deplasmanda Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Göztepe, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak. İzmir ekibi, yarın oynayacağı Trabzonspor maçının hazırlıklarını tamamladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre sarı-kırmızılılar, Adnan Süvari Tesisleri'ndeki antrenmanda taktik çalıştı.
Göztepe, bugün Trabzon'a giderek kampa girecek. İzmir ekibi, 55 yıl sonra finale yükselerek kupa hasretini sonlandırmak için mücadele edecek.